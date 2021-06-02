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На Дону победителю областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов отныне полагается премия 500 тысяч рублей. Соответствующий порядок утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Не только значительно увеличена премия абсолютному победителю в номинации "Учитель года Дона", но и пересмотрен механизм присуждения премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Фото: Николай Оберемченко/ "Комсомольская правда"
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В апреле этого года в Новочеркасске состоялся финал областного конкурса "Учитель года Дона", победителем которого стала учитель истории ростовской юридической гимназии № 9 им. М. М. Сперанского Элен Кочарян. Педагог представит донской край в сентябре на заключительном этапе всероссийского конкурса "Учитель года -2021". Отметим, финал престижного конкурса педагогического мастерства в этом году пройдет в Ростовской области благодаря победе во всероссийском конкурсе "Учитель года России-2020" ростовчанина Михаила Гурова.

Премии 40 тысяч рублей будут присуждаться лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. 50 тысяч рублей - педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования по результатам конкурсов, проводимых на основании положений, утверждаемых региональным министерством общего и профессионального образования.

Педагог, подготовивший победителя международной олимпиады школьников, получит 100 тысяч рублей. Пятьюдесятью тысячами рублей премируют педагогических работников, подготовивших победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

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