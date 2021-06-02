Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, к июню из более 60 действующих в Краснодарском крае подобных организаций лицензию получила лишь одна - парк живой природы в анапской станице Натухаевской "ДоДо". И еще в одном дельфинарии провели проверку. Вообще же в адрес Россельхознадзора поступило всего три заявления на предоставление лицензий.

- Процедура контроля составляет 45 рабочих дней: от приема заявления до выдачи лицензии (при соответствии всех критериев). С учетом этого существует реальная угроза, что получить лицензию в оставшиеся до нового года месяцы для большинства будет затруднительно, - сказал заместитель руководителя управления Юрий Епанов.

Владельцы всех зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов теперь должны получить лицензию

Новые правила содержания животных в культурно-зрелищных организациях действуют с 2020 года. Согласно постановлению правительства до первого января 2022 года все зоопарки, цирки, зоотеатры, а также дельфинарии и океанариумы должны получить лицензию. Без нее работать по истечении указанного срока будет невозможно. Причем к каждой группе объектов предъявляются специфические требования - от условий кормления до перевозки животных.

Например, при обустройстве дельфинариев должны быть соблюдены технические параметры бассейнов, включая площадь и глубину, допустимый уровень шума во время представлений. Учитывая, что многие учреждения, где содержатся животные, открывались без оглядки на какие-либо правила, их владельцам придется потратить много сил, чтобы реорганизовать и привести свой бизнес в соответствие с законодательством.