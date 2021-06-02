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02.06.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

Под Краснодаром двое полицейских на личных авто попали в ДТП

Текст: Юрий Гень
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Адыгея Фото: Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Под Краснодаром на трассе Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск произошла авария: на личных автомобилях столкнулись двое сотрудников полиции, принадлежащих к разным подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Адыгея.

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По предварительным данным, 23-летний полицейский на личном автомобиле Lada Priora не справился с управлением, из-за чего его машину занесло на обочину, а потом выбросило на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Lada Granta под управлением другого полицейского - 36-летнего сотрудника МВД по Краснодарскому краю.

Оба сотрудника органов внутренних дел на момент ДТП находились в трезвом состоянии. И оба являются жителями Теучежского района Республики Адыгея.

В ДТП пострадал также 23-летний полицейский межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский". Мужчина был доставлен в больницу, однако о тяжести полученных им травм ничего неизвестно.

По данному инциденту проводится проверка, которая находится на личном контроле министра внутренних дел по Республике Адыгея Ивана Бахилова, сообщили в пресс-службе полиции региона.

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