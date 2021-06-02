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02.06.2021 14:23
Рубрика: Общество

Уголек с огоньком

Шахтерский город обзавелся необычным брендом
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 120(8471)
На Дону в провинциальном шахтерском городе Зверево появился уникальный бренд Уголек, который должен способствовать продвижению местной продукции и привлекать туристов. Колоритный образ антропоморфного куска антрацита создала местная художница Оксана Бочарова.
Оксана Бочарова зарегистрировала авторские права на Уголька, популярность которого растет с каждым днем. Фото: Тагир Раджавов/РГ Оксана Бочарова зарегистрировала авторские права на Уголька, популярность которого растет с каждым днем. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Оксана Бочарова зарегистрировала авторские права на Уголька, популярность которого растет с каждым днем. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Изображение задорного и горящего своим делом человека-уголька уже используется в городской символике, на сувенирах, уличных плакатах и даже на зарплатных картах "Мир" у зверевцев-бюджетников. Общаясь в интернете и мессенджерах, местные жители рассылают друг другу стикеры с Угольком.

Фото: Николай Гернет
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- Зверево - единственный город, имеющий такой бренд. Наш Уголек уже становится значимым символом, который, наверное, можно сравнить с городским гимном и гербом, - говорит Оксана Бочарова.

Идея создать узнаваемый символ, который олицетворял бы город, возникла в WhatsApp-группе творческих зверевцев. Вариантов было много. Участники группы предлагали образы домового, крота, дракона. Но в итоге всех покорил набросок Оксаны Бочаровой - человек-уголек с руками и ногами, с шахтерской лопатой и в каске. Ведь судьба Зверева тесно связана с шахтой "Обуховской" и высоко ценящимся местным углем.

- В первую очередь я проработала характер Уголька. Сразу решила, что это такой позитивный человечек, излучающий тепло и доброту. Открытый, улыбчивый рубаха-парень, но при этом настоящий работяга. У нас ведь город трудолюбивых людей. Мне еще посоветовали добавить ему огня, чтобы подчеркнуть его зажигательную натуру. И я дорисовала ему челку в виде язычка пламени. А потом начала рисовать его в разных образах, чтобы любая организация могла взять этот образ себе на вооружение. Так после Уголька-шахтера, появились Уголек-строитель, врач, музыкант, спортсмен и даже Уголек-чиновник. Поначалу я делала эскизы от руки, но в итоге все же пришлось освоить планшет. Так работать быстрее и удобнее, да и получается красивее и современнее, - рассказывает художница.

Впервые нарисованный виртуальный Уголек "вышел в мир" на пряниках, которые печет подруга Оксаны Бочаровой. Сладости, украшенные новым городским символом, и сейчас пользуются большой популярностью. Впрочем, теперь он появляется повсюду. Зверевцы гордо носят значки с его изображением. А во время недавних праздников на улицах горожан поздравляли аниматоры в костюме Уголька.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Кстати, по словам Оксаны Бочаровой, сложнее всего было придумать костюм для персонажа, имеющего угловатую форму куска антрацита. Чтобы по городу не ходило угольно-черное подобие Губки Боба - Квадратные Штаны, аниматоры в итоге получили черные мантии.

Городские власти уже заказали бронзовую скульптуру Уголька: над ней сейчас работают московские литейщики, и скоро в одном из местных парков появится новый арт-объект. Кроме того, в Зверево снимут мультфильм, в котором Уголек-ведущий будет рассказывать о городе.

Оксана Бочарова зарегистрировала авторские права на Уголька, популярность которого растет с каждым днем. Она называет его своим третьим и самым беспокойным ребенком (у художницы двое детей), с которым постоянно приходится что-то придумывать, но который уже начинает жить своей жизнью. И возможно, скоро зверевский Уголек станет притягательным для туристов героем местных мифов, как, например, шахтерский дух Шубин из Донецка.

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