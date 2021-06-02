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02.06.2021 18:41
Рубрика: Происшествия

Дрон спешит на помощь

В Анапе заступили на дежурство спасательные беспилотники
Текст: Анна Юркова ( "Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
На пляже Анапы продемонстрировали возможности первого в стране дрона-спасателя. Уникальную систему разработали специалисты военного технополиса "Эра" совместно с Российской академией наук.
Дрон может вылететь на помощь утопающему в любую погоду, даже в сильный ветер и дождь. Фото: Владимир Аносов Дрон может вылететь на помощь утопающему в любую погоду, даже в сильный ветер и дождь. Фото: Владимир Аносов
Дрон может вылететь на помощь утопающему в любую погоду, даже в сильный ветер и дождь. Фото: Владимир Аносов

С виду дрон выглядит как игрушка - ярко-оранжевый корпус, легкий, маневренный. Однако эта передовая разработка оснащена специальным жилетом, который автоматически набирает воздух при соприкосновении с водой. А встроенный полетный контроллер и шесть лучей с винтами придают устройству хорошую устойчивость в воздухе, обеспечивая взлет в дождь и даже в штормовую погоду (при скорости ветра до 20 метров в секунду).

- Дрон - вещь пока новая и опасная, поэтому их присутствие среди людей оправдано еще большими рисками, как в случае с возможными несчастными случаями на пляже, - рассказывает научный сотрудник Института проблем управления РАН Константин Кулагин. - Скорость прибытия спасателя занимает несколько минут, и, по сути, он уже ныряет за тонущим человеком, вытаскивает его на берег и проводит реанимационные мероприятия. Наш гексакоптер может долететь до пловца меньше чем за минуту и кинуть ему круг, чтобы человеку потребовалась только первичная помощь психолога или в крайнем случае "лечебный подзатыльник". Но этим его задача не ограничивается: мы контролируем рост водорослей, состояние воды, образование мусора. Наша цель - сделать отдых на пляже комфортным и безопасным.

Пока на пляжах дежурство ведут три аппарата. Управляются они со спасательных вышек, снабженных системой мониторинга. С помощью подключенных видеокамер компьютерная нейронная сеть отличает тонущего человека от обычного пловца.

Наблюдаю, как все происходит на деле. Подается сигнал, и пилот запускает дрон. Электронный спасатель с монотонным жужжанием отрывается от площадки и направляется к условно терпящему бедствию купальщику. В этот момент с моря задувает сильный ветер, поднимая волны и с силой выбрасывая их на берег.

Немногочисленные отдыхающие на пляже с любопытством сбиваются в кучку, следя за передвижением дрона. Вот аппарат сбрасывает жилет и зависает, указывая место настоящим спасателям, которые сразу выдвигаются на моторной лодке. Операция завершается успешно.

Кстати, эти беспилотники привлекли к созданию 3D-модели береговой линии Анапы. Так что пляжи с золотистыми песками, навесами и буйками детально оживают в компьютерной графике.

Шестипропеллерный помощник работает на аккумуляторных батареях и выдерживает полет длительностью 45 минут 

- В 3D-модели можно создать различные погодные условия, чтобы спасатели отрабатывали ситуации с учетом конкретного рельефа, могли проанализировать высоту волны или видимость, - говорит начальник управления автоматизации и связи администрации Анапы Владислав Ивченко. - Ведь спасательные операции проводятся не только в ясную погоду, но и в небольшой шторм, когда гостям так хочется поймать и перекатиться через гребень волны. Особенная сложность возникает с плавательными средствами - бывает, в сильный ветер отдыхающих на матрасах или катамаранах относит далеко от берега.

Шестипропеллерный помощник работает на аккумуляторных батареях и в состоянии выдержать полет длительностью 45 минут. По словам операторов, он может разгоняться до 16 метров в секунду и всегда находится в боевой готовности.

В течение летнего сезона дрон будут тестировать, собирать с его помощью данные. В будущем они появятся и на других черноморских курортах.

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