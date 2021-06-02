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02.06.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

В центре Ростова сильный ливень затопил подъезд многоэтажного дома

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МЧС России по РО Фото: Пресс-служба МЧС России по РО
Фото: Пресс-служба МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону дождевыми стоками оказался затоплен подъезд многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина, 109/5. Из-за обильных осадков также оказалась подтоплена и прилегающая к девятиэтажному дому территория.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба МЧС региона, для ликвидации подтопления задействованы девять единиц техники и 23 человека. В подвале дома спасатели обнаружили и вызволили запертого в помещении пса. Собака породы Московская сторожевая могла захлебнуться из-за стремительно пребывающей воды.

Напомним, что в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, 2 и 3 июня в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду.

Администрация Ростова-на-Дону просит жителей соблюдать осторожность и держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. Службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы.

Фото: Пресс-служба МЧС России по РО
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