В центре Ростова сильный ливень затопил подъезд многоэтажного дома

В Ростове-на-Дону дождевыми стоками оказался затоплен подъезд многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина, 109/5. Из-за обильных осадков также оказалась подтоплена и прилегающая к девятиэтажному дому территория.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, для ликвидации подтопления задействованы девять единиц техники и 23 человека. В подвале дома спасатели обнаружили и вызволили запертого в помещении пса. Собака породы Московская сторожевая могла захлебнуться из-за стремительно пребывающей воды.

Напомним, что в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, 2 и 3 июня в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду.

Администрация Ростова-на-Дону просит жителей соблюдать осторожность и держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. Службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы.