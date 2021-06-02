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02.06.2021 14:37
Рубрика: Культура

Библиотека стала мультстудией

Текст: Руслан Мельников (Ростовская область)
Российская газета - Неделя - Юг России № 120(8471)
В небольшом городе Зверево, в городской библиотеке, открытой в рамках нацпроекта "Культура", появилась мультстудия "Кадрик", где занимаются юные творцы. А тема их творчества - патриотизм.
Вся портативная мультстудия помещается пока на одном столе. Фото: Тагир Раджавов/РГ Вся портативная мультстудия помещается пока на одном столе. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Вся портативная мультстудия помещается пока на одном столе. Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Дети сами придумывают сценарий, рисуют фон, лепят героев из пластилина. Потом специальное оборудование с подвижной платформой, освещением и креплением для камеры подключается к ноутбуку и начинаются съемки. Вся портативная мультстудия помещается на одном столе. Отдельно снимается каждый кадр, потом идет монтаж, на изображение накладывается звук. Трехминутный мультфильм создается целый месяц, - рассказывает и.о.директора библиотеки Наталья Доценко.

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Один из первых созданных мультфильмов - "Герой неба, герой войны" - рассказывает о погибшем в Зверево летчике, герое Советского Союза Иване Докукине. Другой был снят ко Дню космонавтики и посвящен Юрию Гагарину.

Находить темы мультфильмов ребятам помогает библиотечный краеведческий музей, единственный в регионе. Здесь есть очень редкий экспонат - рукописный дневник Виктора Зуева, который жил в городе во время оккупации и описывал все, что видел.

"В дневнике он рассказывает о том, как фашисты заставляли горожан работать по 12 часов в сутки практически без выходных, как издевались над ними и как Красная Армия освобождала Зверево, - говорит заведующая музейным отделом Юлия Шадрина. - Сохранились и рисунки Виктора Зуева. Он мечтал стать художником, но после освобождения города ушел на фронт и погиб незадолго до победы".

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