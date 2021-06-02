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Поступающие в Калмыцкий госуниверситет абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ, могут рассчитывать на дополнительные выплаты к стипендии. Материальная поддержка студентов-первокурсников будет осуществляться в течение первого семестра, в зависимости от набранных баллов и выбранных факультетов.

Так, например, выпускники, набравшие на ЕГЭ от 165 до 179 баллов и поступившие на аграрный, инженерно-технологический факультеты, а также на факультеты математики, физики и информационных технологий, будут получать от университета по три тысячи рублей сверх обычной стипендии.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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За пять месяцев первого семестра, во время которого оказывается такая поддержка, наберется ощутимая для студента сумма в 15 000 рублей. На такую же помощь могут рассчитывать и первокурсники, получившие от 165 до 249 баллов ЕГЭ и поступившие на такие направления, как "дошкольное образование", "химия" или "биология".

Выпускники, набравшие 180 и более баллов ЕГЭ, обучающиеся на аграрном, инженерно-технологическом, математическом, физическом факультетах и на факультете информационных технологий могут рассчитывать уже на 25 000 рублей сверх стипендии. А поступающим в КалмГУ абитуриентам с 250 и более баллами выплатят за семестр уже 50 000 рублей.

Кроме того, вуз старается привлечь абитуриентов другими бонусами. Например, для студентов, обучающихся по договору, действует программа, предусматривающая образовательный беспроцентный кредит. А других абитуриентов привлекают курсами вождения, зарубежными стажировками, дополнительным и вторым высшим образованием и расширенным изучением иностранных языков.

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