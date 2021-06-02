В Краснодаре вынужденно сел летевший из Хургады в Минск самолет

Сегодня ночью в международном аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Белавиа", направлявшийся из Египта в Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной посадки (она произошла около 01.00 второго июня) стала неисправность топливной системы лайнера, в котором находилось 90 пассажиров и семь членов экипажа,

"Посадка в Краснодаре прошла штатно. В 08.32 за пассажирами прибыл резервный борт", - уточнил представитель воздушной гавани столицы Кубани.

В данный момент посадка на этот самолет завершена. Планируется, что вскоре Boeing 737 возьмет курс на Минск.