В Новороссийске начальника СИЗО обвинили во взятках

В Новороссийске будут судить 35-летнего начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-3 УФСИН РФ по Кубани, обвиняемого в двух эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Как следует из материалов дела, в феврале этого года обвиняемый узнал, что к его подчиненному обратился 34-летний житель Геленджика с просьбой за деньги передать запрещенные предметы мужчине, содержащемуся в изоляторе, а также перевести его в другую камеру. Начальник пошел на сделку.

Сотрудник следственного изолятора сообщил о преступлении руководителя в территориальный следственный отдел СК по региону. По указанию фигуранта 4 марта заявитель встретился для получения взятки и средства связи для арестованного. Их остановили сотрудники краевого УФСБ России.

В результате уголовные дела руководителя СИЗО и взяткодателя направили в суд.