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02.06.2021 06:04
Рубрика: Культура

Татьяна Джакаева: Где слушать море с Пушкиным? В Гурзуфе

Текст: Алексей Вакуленко ("Российская газета", Ялта)
Российская газета - Неделя № 120(8471)
В крымском Гурзуфе, где с 1989 года работает Музей имени Пушкина, к 222-й годовщине со дня рождения поэта представят комод и рояль пушкинской эпохи, а также перчатки, которые, возможно, носила супруга поэта. Об этом рассказала заведующая музеем Татьяна Джакаева.
В Гурзуфе бывали Адам Мицкевич, Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Иван Муравьев-Апостол, Густав Олизар. С веранды гурзуфского имения Ришелье в 1825 году луной над морем до поздней ночи любовался император Александр I. В то время имение принадлежало графу Михаилу Воронцову, который сопровождал государя в Крыму. А путешественник Дюбуа де Монпере называл дом "воздушным замком" и считал, что хозяин последнего герцог Арман Дю Плесси де Ришелье искал здесь "воздуха и видов". Надо сказать, что воздуха и видов в Гурзуфе и сейчас предостаточно! Фото: РИА Новости www.ria.ru В Гурзуфе бывали Адам Мицкевич, Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Иван Муравьев-Апостол, Густав Олизар. С веранды гурзуфского имения Ришелье в 1825 году луной над морем до поздней ночи любовался император Александр I. В то время имение принадлежало графу Михаилу Воронцову, который сопровождал государя в Крыму. А путешественник Дюбуа де Монпере называл дом "воздушным замком" и считал, что хозяин последнего герцог Арман Дю Плесси де Ришелье искал здесь "воздуха и видов". Надо сказать, что воздуха и видов в Гурзуфе и сейчас предостаточно! Фото: РИА Новости www.ria.ru
В Гурзуфе бывали Адам Мицкевич, Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Иван Муравьев-Апостол, Густав Олизар. С веранды гурзуфского имения Ришелье в 1825 году луной над морем до поздней ночи любовался император Александр I. В то время имение принадлежало графу Михаилу Воронцову, который сопровождал государя в Крыму. А путешественник Дюбуа де Монпере называл дом "воздушным замком" и считал, что хозяин последнего герцог Арман Дю Плесси де Ришелье искал здесь "воздуха и видов". Надо сказать, что воздуха и видов в Гурзуфе и сейчас предостаточно! Фото: РИА Новости www.ria.ru

В здании, где расположен музей, летом 1820 года вместе с семьей генерала Раевского останавливался поэт. В чем еще его уникальность?

Фото: iStock
Сколько бы сегодня зарабатывали Пушкин, Толстой и Чехов

Татьяна Джакаева: Это самая старая европейская постройка на Южном берегу Крыма (дом строили в 1809-1811 годах). Путешественник Дюбуа де Монпере назвал его "воздушным замком" и считал, что хозяин последнего герцог Арман Дю Плесси де Ришелье искал здесь "воздуха и видов". До сих пор цела высаженная им роща итальянских пиний. По словам поэта, в Гурзуфе он "купался в море и объедался виноградом", а также любил "слушать шум моря". Здесь же начал писать поэму "Кавказский пленник". "Колыбелью" своего "Евгения Онегина" Пушкин назвал Гурзуф (Юрзуф).

Готовите новую выставку к дню рождения поэта в этот раз?

Татьяна Джакаева: Да, и одним из ее персонажей станет сам музей, открывший двери для посетителей именно 6 июня 1989 года. Представим редчайшие архивные документы, подлинные фотографии и предметы из наших фондов. Кроме того, наша постоянная экспозиция обновилась комодом пушкинский поры. В музее появился еще один свидетель того времени - рояль "Штюрцваге", типичный элемент великосветских салонов.

Есть ли особенно ценные экспонаты?

Татьяна Джакаева: Прижизненные издания Пушкина, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта конца ХVIII - начала ХIХ века. В начале мая музей получил в дар пару перчаток семьи Ланских. По фамильной легенде, перчатки могли принадлежать Наталье Николаевне Пушкиной (урожденной Гончаровой, а во втором браке Ланской).

В Гурзуфе Александр Сергеевич "купался в море и объедался виноградом". Фото: yalta-museum.ru
Навигатор

До Гурзуфа от Симферополя можно добраться примерно за два часа. Стоимость билета на автобус - около 350 рублей. Посетителей принимают с 10.00 до 18.00. Входной билет с экскурсией обойдется в 300 рублей.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Александр Пушкин

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