Приезжая лет десять назад на российские курорты, отдыхающие довольствовались незатейливыми домиками, а по вечерам пили такое же незатейливое домашнее вино.

На современных винодельнях виноград так давно не перерабатывают. Но туристам дают почувствовать себя в роли Челентано. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Да и то, что продавалось в магазинах, назвать приличным вином было нельзя. Поэтому и пить его мы толком не умели. Все изменилось за последние несколько лет: на Юге России открылись современные винодельни, воспряли и известные еще с советских времен предприятия. Наше вино стали признавать именитые мировые эксперты. А вместе с виноделием в России стал развиваться и винный туризм.

В Краснодарском крае расположилось более десятка виноделен, которые входят в маршрут "Винные дороги Боспорского царства" (часть большого туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства"). Это не значит, что все дни, которые вы проведете на этом маршруте, вы будете беспробудно пить. Пить вино вы непременно будете. Но дело не в опьянении, а в запахе, вкусе и послевкусии. Ведь вино - это не совсем про алкоголь. Вас научат понимать не только, чем каберне-фран отличается от каберне-совиньон. Вы увидите путь винограда от лозы до бутылки. Вы спуститесь в винные подвалы и подниметесь на виноградники. Вы узнаете, что вино можно выдерживать не только в дубовых бочках, но и в бетонных сферах или яйцах. И по вкусу один и тот же сорт винограда от этого будет существенно отличаться в вине.

Французы даже приезжали посмотреть, кто те сумасшедшие русские, которые купили у них 17 бетонных сфер для вина, рассказывает представитель имения "Сикоры". Эта винодельня появилась в Семигорье почти случайно. Ее основатель Александр Сикорский купил здесь участок под поместье. Но на нем уже рос виноград. И руководитель предприятия по производству тротуарной плитки решил не губить лозу, а выделил прямо на своем заводе отдельное помещение под цех для выпуска вина. И, распробовав, основательно увяз в этом деле.

В 2020 году рислинг "Семейный резерв" 2016 года имения "Сикоры" стал первым белым российским вином, которое получило 90 из 100 возможных баллов в одном из самых признанных мировых рейтингов - Wine Advocate (или рейтинг Паркера).

Сейчас винодельня переехала в новое здание рядом с виноградниками. Теперь это гравитационная винодельня. То есть здесь не применяются механические способы перекачки виноградного сусла и вина. Что позволяет "не травмировать" ягоду, но вместе с тем "выжимать" из нее весь вкус.

Российские вина набирают высшие баллы в мировых рейтингах

Представительница "Шато Тамань" (или "Кубань-вино") рассказывает историю, как технологи, поставив на кон свои зарплаты, пытались убедить руководство, что смогут сделать свое божоле (молодое вино из сорта гаме, который производится в Бургундии). Пробовали несколько сортов винограда - и без толку. Пока свою зарплату не поставила главный винодел компании Ванда Ботнарь. Она предложила попробовать сделать божоле из сорта винограда саперави. Поначалу технологи были против: саперави - очень танинный, мощный сорт, а божоле должно быть легким. Но вино на удивление получилось. И сейчас такой российский вариант божоле продается в магазинах по 300 рублей за бутылку.

Заместитель генерального директора по науке и качеству "Фанагории" Валентина Попандопуло рассказывает свою историю, как на их предприятии нашли способ получить отличное вино: француз-винодел уговорил посадить саперави на месте, где раньше был вулкан. В 2017 году главный координатор научно-исследовательских институтов Бордо Жан-Филипп Роби, посетив завод, удивлялся, как предприятие с огромными мощностями умудряется сохранять достойное качество.

Переезжая с винодельни на винодельню от Тамани до Новороссийска, от Геленджика до Анапы, вы почувствуете разницу во вкусе и запахе вина из одного и того же сорта винограда. Потому что разный терруар (сочетание почвенно-климатических факторов) "насыщает" ягоду по-своему. Даже роза ветров способна изменить виноград и, значит, вино.

"Здесь единственное место в России, где каберне-совиньон дает лучший результат", - говорит главный винодел хозяйства Шато де Талю (под Геленджиком), известный французский специалист Франк Дюсенер. Винодельня построена практически на берегу Черного моря в виде французского замка. В нем еще идут отделочные работы. Но уже в августе этого года здание должно быть сдано, и в нем откроется ресторан.

Правда, пока большинство виноделен Краснодарского края сосредоточены на производстве, и туристической инфраструктуры при предприятиях мало. Отведать свежевыловленного карпа или барабулю, фермерского сыра можно по соседству. А гостиницы обустроены лишь на единичных предприятиях.

Хорошо известный центр туризма "Абрау-Дюрсо" - одно из таких мест, где можно и выпить, и закусить, и погостить. Здесь, пожалуй, самые грандиозные винные подвалы, которые были прорублены в скале во времена князя Льва Голицына, и самый большой набор игристых вин. Знаменитое озеро, огромное количество концертов и фестивалей на главной площади и прекрасная кухня.

Бренд-шеф ресторанов "Абрау-Дюрсо" Сергей Альшевский старается использовать в своих блюдах местные продукты. Если шпроты, то из черноморской кильки, а устрицы - из Дивноморского. Ничем не хуже французских, утверждает он.

"Мы ее прошатировали (обдали паром), она дала свой ликер. Мы его слили, с луком чуть-чуть выпарили и сделали на основе этого ликера с добавлением шампанского Блан де Блан соус голландез - это когда желтки с кислотой начинают взбиваться и туда вводят сливочное масло. Сверху идет зеленое масло. Свежей устрицей уже никого не удивишь, запеченная устрица - это вандализм, а здесь она только прихватилась и склизкости нет", - рассказывает рецепт Альшевский.

В "Лефкадии" тоже есть гостиница и ресторан. Туризм приносит предприятию примерно четверть выручки. В 2020 году, несмотря на пандемию, винодельня приняла 57 тыс. туристов. Поэтому развивать это направление винодельня намерена активно.

"Вот тут у нас будет гостиница. Мы уже начали строительство "Центра сна" - йога, фито-детокс, зона с травами", - проводит экскурсию по виноградникам и винодельне "Лефкадия" ее совладелец Михаил Николаев-младший.

Начинал заниматься предприятием Михаил Николаев-старший в 2005 году. И именно красное сухое вино "Лефкадия Резерв" 2012 года впервые из российских красных вин получило 91 балл в рейтинге Паркера.

Впрочем, Михаил Николаев-младший считает, что российское вино критики на международном рынке явно недооценивают.

"Никто из них не был в России. Им привозят бутылки, которые как кот в мешке, они в жизни не видели этих виноделов. Я понимаю, что в этой ситуации они боятся давать высокие оценки. А российские критики боятся давать высокие оценки, чтобы не выглядеть глупыми. Российские свое не хвалят, а иностранцы остерегаются этого", - считает винодел.

Но другая причина - в нашем неумении продавать. Например, на последней выставке в Китае российский стенд явно проигрывал грузинскому.

Между тем Михаил Николаев-младший уверен: у России есть все шансы, чтобы не быть середнячками среди винных стран. Мы можем выпускать выдающиеся вина. Здесь есть прекрасный климат, отличная земля и такой важный для винограда ветер. Здесь есть свои автохтонные сорта (хотя и немного). Есть подсказки французских виноделов. Да и наши виноделы сейчас имеют знания ничем не хуже иностранцев. У нас уже сформирован свой опыт. А к этим знаниям и опыту в довесок прилагаются душа и азарт российского винодела. Ведь без этих эмоциональных составляющих получить великое вино просто невозможно.