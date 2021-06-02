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02.06.2021 14:27

Том Сойер и "Рыбка"

Нелегальную парковку возле мозаичной скульптуры в Ростове превратят в зеленый сквер
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Неделя - Юг России № 120(8471)
"Том Сойер Фест", зародившийся в Самаре в 2015 году как фестиваль восстановления исторической городской среды силами волонтеров и спонсоров, пришел в донскую столицу два года назад. В 2019-м его участники реставрировали фасад дома семьи Хацман на улице Обороны, построенного в 1870 году.
Реставрацию "Рыбки" намерены завершить к концу июня. Фото: Елена Гриценко/РГ Реставрацию "Рыбки" намерены завершить к концу июня. Фото: Елена Гриценко/РГ
Реставрацию "Рыбки" намерены завершить к концу июня. Фото: Елена Гриценко/РГ

Дом примечателен тем, что в нем родилась и провела детские годы Ревекка Хацман, впоследствии ставшая женой первого президента Израиля. Волонтеры вернули первоначальный вид прекрасному кирпичному фасаду, восстановив все исторические детали, например, фонарь над входом.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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- Сейчас "Том Сойер Фест" распространился уже более чем на 50 городов России. Всего за это время было восстановлено более 100 различных объектов, - говорит организатор фестиваля в Ростове Дарья Максимович. - Скульптуру "Рыбка и волна", образец советского монументального искусства работы известного ростовского скульптора Геннадия Снесарева, для реставрации мы выбрали почти случайно: шли по улице, увидели ее. Выглядела она ужасно, рядом парковались машины... А когда-то здесь было детское кафе-мороженое, столики прямо возле "Рыбки" стояли. Мы решили привести это место в порядок.

Художник-реставратор Марина Яблонская занималась реставрацией уникальной мозаики в ростовских подземных переходах. В этом году к ней обратились организаторы "Том Сойер Феста" в Ростове-на-Дону, чтобы вернуть к жизни "Рыбку и волну". На то, чтобы просто отмыть мозаику от грязи и краски, ушло несколько ящиков растворителя. Отвертка, небольшой молоток и много упорства - все, что нужно, чтобы освободить от старого цемента фрагменты мозаики. И вот уже очищенные, яркие кусочки разноцветной смальты снова готовятся занять свои места. Около четырех квадратных метров мозаики, увы, оказалось утрачено.

- Вот тут, например, была медуза, теперь ее почти не видно, но мы ее обязательно восстановим! Благодаря помощи спонсоров уже заказали 105 килограммов смальты в московской смальтоварне. Бруски нужно будет стеклорезом распилить на маленькие фрагменты и выложить недостающие элементы скульптуры, - рассказывает Дарья Максимович.

- Мы подружились с Донским волонтерским центром, у которого есть проект "Волонтеры культуры", и сейчас работаем вместе, "Рыбка и волна" - наш совместный проект.

Повезло и с поддержкой со стороны федерального фонда сохранения исторического наследия "Внимание", который сейчас собирает средства. Реставрацию "Рыбки" намерены завершить к концу июня. А затем вокруг скульптуры в центре города обустроят новое общественное пространство - разобьют зеленый сквер, уложат деревянный настил и, кто знает, может быть, откроют кафе-мороженое.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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