В Севастополе полицейского арестовали за взятку

В Севастополе сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму задержали оперуполномоченного по особо важным делам отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Севастополю. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

Полицейский решил воспользоваться служебной информацией, которую получил во время обыска офиса местного предпринимателя вместе со следователями СКР по Гагаринскому району. Последние заподозрили коммерсанта в нарушении авторских прав и использовании нелицензионного программного обеспечения на рабочем компьютере.

Компьютер был изъят для экспертизы, а на следующий день полицейский предложил предпринимателю "порешать вопрос" и избежать ответственности за пиратское ПО.

- За вознаграждение полицейский пообещал спустить на тормоза исковое заявление в суд о выплате компенсации в пользу правообладателя ПО, - пояснили в пресс-службе ГСУ СКР. - На самом деле оперативник не обладал такими полномочиями и ввел гражданина в заблуждение, получив от него 40 тысяч рублей. Полученными деньгами оперуполномоченный распорядился по собственному усмотрению.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По ходатайству следствия он помещен под стражу.