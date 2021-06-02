В Севастополе проверят сделку с землей "Золотой балки"

Законность продажи семи гектаров сельскохозяйственной земли в Севастополе, на которых агрофирма "Золотая балка" планирует строить коттеджи и многоквартирные дома, проверят. На участке перед строительством вырубят виноградник. Но на предприятии утверждают, что возделывать эту землю все равно нельзя из-за близости к частным домам и будущему детскому саду.

"РГ" писала о проекте в статье "Коттеджи вместо лозы" в выпуске от 17 марта 2021 года. В районе улиц Строительной и Благодатной в Балаклаве планируется построить жилой поселок ZB Village из 15 четырехэтажных многоквартирных домов и 12 коттеджей. Это не первая попытка разместить жилье на сельхозугодьях региона, но в этом случае власти города дали добро и включили застройку виноградников в проект генплана Севастополя.

На прошлой неделе завершились общественные обсуждения проекта планировки территории под поселком и детским садом на 150 мест (он будет построен на соседнем участке площадью 1,3 гектара за счет средств федеральной целевой программы развития Крыма). Итоги подведут в начале июня. В поселке предусмотрены прогулочный бульвар, комплекс открытых бассейнов, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Застройщик пообещал местным жителям, что вся эта инфраструктура будет в открытом доступе.

Новые дома вырастут по соседству с существующим поселком Благодать. Его жители давно добиваются у города создания хоть какой-то инфраструктуры. Разбитая грунтовая дорога, вода по графику, отсутствие канализации - повседневная реальность. Как при таких условиях начинать крупную стройку, жители не понимают.

Директор "Золотой балки" Елена Костенко рассказала журналистам, что реализация проекта решит проблему обеспечения жильем молодых специалистов - виноделов и агрономов.

- На этом участке мы хотим строить жилье в первую очередь для своих сотрудников, - говорит Костенко. - Существует федеральная программа субсидирования до 70 процентов стоимости жилья специалистам в сельской зоне, остальное - собственные или кредитные деньги. Наши сотрудники не могли реализовать это право, потому что в селе никто жилье не строит. Вторичного жилья, которое бы отвечало требованиям программы, на рынке нет. Поэтому возникло решение присоединить новый поселок к уже строящемуся детскому саду.

По ее словам, в жилье сейчас нуждаются 25 молодых специалистов "Золотой балки". Но смогут ли они купить квартиры в новом поселке - остается загадкой. Представители компании не сказали, какая часть квартир будет зарезервирована для сотрудников, а какая - продаваться на рынке. Всего построят почти 450 квартир, и нетрудно подсчитать, что более 90 процентов уйдет в свободную продажу.

Руководитель компании-застройщика Ольга Вальчук сообщила, что к существующей инженерной инфраструктуре новый поселок подключить нельзя, поэтому компания будет ждать, пока город на бюджетные средства построит канализационную систему и другие коммуникации.

Сам по себе девелоперский проект на месте виноградников вызывает вопросы. Ведь виноградарство и виноделие - одна из приоритетных отраслей экономики Севастополя, два винодельческих предприятия входят в четверку самых крупных налогоплательщиков города. А если в одном месте разрешить строить на сельхозземле, то городским властям будет сложно отказать девелоперам, предлагающим подобные проекты в Байдарской долине, в районе Любимовки и на других сельских территориях Севастополя.

В "Золотой балке" объясняют, что участок выбран под застройку из-за того, что здесь нельзя будет выращивать виноград. Старый 30-летний виноградник раскорчуют, а новый посадить уже не получится, так как рядом будет построен детский сад. Участок под детсад был предоставлен "Золотой балкой" городу в 2018 году. По словам Елены Костенко, в правительстве Севастополя потребовали вырубить виноградник на расстоянии 300 метров от границ участка, чтобы обеспечить санитарную зону. Кроме того, участок с трех сторон окружают дома жителей поселка Благодать, возле которых также нужна санитарная зона.

Костенко напомнила, что за шесть лет "Золотая балка" передала Севастополю около 200 гектаров сельхозземли для реализации инфраструктурных проектов - строительства ТЭЦ, канализационных очистных сооружений, трассы "Таврида", Кадыковского водовода, кольцевого газопровода. На этом фоне застройка семи гектаров сельхозземли, видимо, должна выглядеть не так пугающе.

- Люди выражают опасения, что "Золотая балка" забирает сельскохозяйственные земли, уменьшает количество посаженного винограда, но это не так, мы наоборот хотим наращивать производство и развивать основную деятельность - посадку винограда и производство вина, - заверила директор.

Земля под виноградниками принадлежит Севастополю и передана "Золотой балке" в долгосрочную аренду. Депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко сообщил, что участок под проект ZB Village компания выкупила у города в 2019 году за 15 процентов кадастровой стоимости, то есть примерно за 180 тысяч рублей. Сам проект оценивается не менее чем в два миллиарда рублей. Пархоменко попросил прокуратуру и контрольно-счетную палату Севастополя разобраться в законности этой сделки. Проверку проведут и в правительстве Севастополя. .

Прямая речь

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:

- Я дал поручение контрольному управлению разобраться с выкупом земельного участка: выяснить, чем руководствовался департамент имущественных и земельных отношений, продавая этот участок. Если имущество передается, городу не должен причиняться ущерб. Что касается реализации инвестпроекта, то общественные слушания покажут решение. Качественные инвестпроекты должны быть. Важно, что "Золотая балка" входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Севастополя, много инвестирует в развитие производства, в виноградники, платит сотрудникам достойную заработную плату. Важно, что при этом участок большего размера, который город резервировал под строительство очистных сооружений Балаклавы, будет возвращен в сельскохозяйственное использование.