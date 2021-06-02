В Севастополе вандалы расписали стену у Памятника затопленным кораблям

В Севастополе неизвестные расписали мемориальную стену возле Памятника затопленным кораблям. Горожане сообщили об этом в соцсетях. Инцидент расследует полиция.

Надписи черным маркером появились на стене, к которой прикреплены два якоря с кораблей, затопленных на входе в бухту во время первой обороны Севастополя 1854-1855 годов.

- На набережной напротив Памятника затопленным кораблям кто-то исписал стену возле якорей, - рассказала "РГ" житель Севастополя Ольга Кочетова. - Не понимаю, как можно настолько бездушно относиться к истории города. Могу предположить, что это была какая-то бравада и уверенность в полной безнаказанности.

В пресс-службе УМВД России по Севастополю "РГ" сообщили, что полицейские сегодня работали на месте происшествия, зафиксировали надписи, которые представляют собой адреса страниц в социальных сетях и мессенджерах, предположительно, Вконтакте и Instagram. Ведется розыск тех, кто расписал стену возле памятника.

- Полицейскими установлено, что к совершению противоправного деяния могут быть причастны лица, администрирующие личные страницы пользователей социальных сетей с использованием псевдонимов, - рассказала замначальника пресс-службы УМВД Мария Нажа.

Ведомство обратилось в Севнаследие, чтобы выяснить, относится ли опорная стена к объектам культурного наследия. Если это подтвердится, то происшествие будет квалифицировано как повреждение объектов культурного наследия (часть1 статьи 243 УК РФ).