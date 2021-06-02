В Сочи открылся самый высотный в России аттракцион-маятник

В "Сочи Парке" открылся новый экстремальный аттракцион "Вечный двигатель". Это единственный в России высотный маятник с полным вращением на 360 градусов. Два аналогичных аттракциона находятся в европейских парках - во Франции и Италии. Корреспондент "РГ" испытала на себе новинку.

По словам организаторов, "Вечный двигатель" совершает резкие подъемы с головокружительной скоростью на высоту десятиэтажного дома с эффектом свободного падения.

- Новый аттракцион собрал все экстремальные характеристики, которые оценят любители острых ощущений, - презентовали аттракцион устроители. - Двадцать четыре посадочных места расположены на вращающейся платформе. Развлечение рассчитано на гостей ростом от 140 сантиметров.

Первых "в небо" вместе с посетителями парка запустили популярных российских тик-токеров, а потом журналистов. На новинку аттракционов организовалась большая очередь. Иногда приходилось стоять около часа.

Наверное, я сто раз передумала, если бы пришлось столько ждать. Но организаторы раздали представителям прессы "Скороход", который дает право проката на аттракционах, минуя основную очередь. К слову, его цена - 3,5 тысячи рублей плюс стоимость билета в две тысячи за день. Отметим, что посещение "Вечного двигателя" включено в единый билет.

Чтобы описать впечатления, достаточно сказать, что сердце словно уходило в пятки, а потом подскакивало к горлу. Особо смелые отпускали руки, "паря как птицы" - я же вцепилась в поручни так, что потом конечности долго дрожали.

Рядом со мной сидел 10-летний Вова из Сибири. "Мне не страшно, я уже на нем в четвертый раз катаюсь, - признался он. - "Квантовый скачок" страшнее". Мне не с чем сравнивать. На гигантском перевернутом бумеранге "Квантовый скачок" (скорость - 105 км/ч), самой высокой башне свободного падения в России "Жар-птице" и самой протяженной в стране американской горке "Змей Горыныче" я не каталась. "Вечный двигатель" стал четвертым из семьи экстремальных аттракционов парка. Его произвела итальянская компания.

"Надо любоваться видами", - сказали организаторы перед "полетом". Но когда вниз головой и вверх ногами - надо быть космонавтом или йогом, чтобы успокоиться и наслаждаться панорамой. Да, обзор открывается шикарный, только спокойно разглядеть красоты не получилось.

Радует, что осталась в живых. "Кому-то плохо было?" - интересуюсь у работников. "Вроде нет, но остановить его все равно невозможно", - ответили они. Как хорошо, что я не спросила это до пуска. "Вечный двигатель" открылся в день рождения "Сочи парка", которому в этом году исполнилось семь лет.