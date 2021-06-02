Энергетики поздравили воспитанников социального центра с Днем защиты детей

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В честь праздника Центром социального обслуживания населения "Милосердие" в муниципальном образовании Красноселькупский район была проведенная поздравительная акция, которую поддержали работники ООО ЭК "ТВЭС".

Воспитанники центра подготовили для гостей праздничную программу, порадовали стихами и песнями. Гости пришли не с пустыми руками, ребятишки получили подарки от энергетиков - наборы для рукоделия и творчества, а также учебно-игровые комплекты.

У праздников есть такое свойство - заканчиваться. Ямальские энергетики желают всем ребятам, не только в этот день, но и в другие дни проявлений заботы от взрослых, много положительных эмоций, крепкого здоровья, как можно чаще пребывать в атмосфере любви, доброты и обязательно светиться от счастья.

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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"