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02.06.2021 15:35
Рубрика: Общество

Курами не пахнет

Челябинцы решили наболевшую проблему переработки отходов птицеводства
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 121(8472)
Крупные животноводческие и птицеводческие комплексы не раз оказывались в эпицентре скандалов, связанных с вывозом на поля отходов производства. Такие случаи сродни локальному экологическому бедствию, поскольку без должной переработки свиной навоз и куриный помет нельзя считать органическим удобрением, напротив, это отходы третьего класса опаснос­ти. Жители населенных пунктов, расположенных вблизи таких предприятий, постоянно страдают от неприятного запаха и засилья мух, так что утилизация "побочных продуктов" отрасли давно стала серьезной проблемой. На Южном Урале недавно заявили, что нашли ее решение.
На Урале применяется клеточное содержание птицы, поэтому слепое копирование зарубежного опыта, где бройлеров держат на полу, невозможно. Фото: Татьяна Андреева/РГ На Урале применяется клеточное содержание птицы, поэтому слепое копирование зарубежного опыта, где бройлеров держат на полу, невозможно. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале применяется клеточное содержание птицы, поэтому слепое копирование зарубежного опыта, где бройлеров держат на полу, невозможно. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Два кило на килограмм

Челябинская область - один из лидеров в стране по выращиванию бройлеров и свиней. Регион занимает пятое место в России по производству мяса всех видов - около 450 тысяч тонн в год. Однако прорыв в этой области обострил и упомянутую выше проб­лему - объем отходов также значительно вырос. По словам замминистра сельского хозяйства региона Александра Завалищина, используемые сегодня технологии таковы, что на килограмм мяса получается два кило не прос­то дурно пахнущих, а ядовитых отходов. Следовательно, речь идет об объеме почти под миллион тонн в год - огромная цифра. Поэтому в регионе была разработана и принята дорожная карта снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятий агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы.

Если в среднем по области пшеницы собирают около 14 центнеров с гектара, то на полях агрофирмы после внесения полученной органики урожайность составила 31 центнер

- Внедрение эффективных технологий переработки отходов в птицеводстве и свиноводстве является перспективным направлением работы и рекомендовано для предприятий отрасли как обязательное мероприятие, - подчеркивает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Работа только по традиционной технологии (компостирование, перепревание) не дает необходимого эффекта с точки зрения безопасности для окружающей среды и комфорта для населения ближайших территорий, констатируют специалис­ты. Поэтому на Южном Урале сделали упор на внедрение глубокой переработки. С одной стороны, это позволит минимизировать неприятные эффекты, с другой - переработанные в удобрения, прошедшие проверку и зарегистрированные в российском реестре отходы способны восполнять плодородие почвы, приносить отдачу в виде повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Научный ресурс

Дальше других предприятий отрасли в этом направлении, считают в минсельхозе области, продвинулась компания "Чебаркульская птица", где разработали и запатентовали технологию производства комплексного органоминерального вещества на основе гумата калия - вытяжки из низинного торфа. Построили технологическую установку, провели испытания, доказывающие, что инновация эффективна и безопасна для окружающей среды. В 2020-м этот проект получил региональную поддержку в рамках субсидирования НИОКР.

Фото: iStock
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Поиск решения птицеводы начали почти полтора десятка лет назад, рассказывает гендиректор агрохолдинга, первый заместитель председателя комитета Законодательного соб­рания облас­ти по аграрной политике Дмит­рий Пырсиков. У компании есть пахотные земли, в том числе огромный клин - 20 тысяч гектаров, на который вывозили перепревший куриный помет. Но даже после компостирования запах оставался. Это подтолкнуло к разработке инновационного способа, позволяющего избавиться от неприятностей.

Сотрудники птицефабрики изучили китайский и европейский опыт, с десяток практик по всему свету. Говорят, ни одна технология не устроила по соотношению цены и эффективности. Разными были и климатические, технические условия. Скажем, в Европе бройлеров выращивают на полу, в России, в частности на Южном Урале, в клетках. Это влияет на характер полученных биологических продуктов: в первом случае их влажность - 40 процентов, во втором - более 70, что исключает слепое копирование способов утилизации. Предприятие привлекло к работе три российских исследовательских института, и союз теории и практики привел к созданию препарата, под воздействием которого помет превращается в удобрение.

- Препарат производится методом низкотемпературной щелочной экстракции из низинного торфа, - рассказывает специалист по охране окружающей среды агрохолдинга Валерия Вале­ева. - Так, как мы его применяем, не делает ни одна птицефабрика.

По словам специалистов, если использовать гумат калия, произведенный из бурого угля, эффект совершенно другой - он не будет взаимодействовать с отходами. На результат влияет даже способ смешивания вещества с побочными продуктами птицеводства. При правильном применении уже через час пос­ле начала процесса исчезает характерный запах, а помет снижает класс опасности с третьего до четвертого, то есть становится безвредным.

- У меня, как и у многих, вначале был определенный скепсис по этому поводу. Однако факты, как известно, - упрямая вещь, - говорит Пырсиков. - Мы испытывали полученное вещество в разных ситуациях, например, в свинарниках уменьшилось количество аммиака. Однажды в Чебаркуле прорвало канализационный коллектор, образовалось озеро фекалий диаметром 30 метров. Кто-то предложил: "Давайте попробуем его нейтрализовать". Влили в эту лужу пять кубомет­ров препарата - и запах ушел.

Отходы и доходы

Сегодня предприятие ежедневно выпускает по 18 тонн чудодейственного вещества, которое затем перемешивается с куриным пометом на собственных мини-заводах, а в поля вывозят уже готовое удобрение. По словам специалистов, эффективность доказана практикой. Как рассказал директор комплекса растениеводства агрофирмы Владимир Пупырев, еще в 2019 году птицеводы провели первые промышленные опыты с препаратом на трех культурах. Его применение увеличило урожайность зерновых на 20 процентов, рапса - на 18, люпина - на 19.

Фото: Экозавод "Умная среда"
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Дмитрий Пырсиков тоже подчеркивает, что использование переработанных таким способом отходов дает отличные результаты - обеспечивает прибавку урожая в 1,5 раза. Если в среднем по области пшеницы собирают около 14 центнеров с гектара, то на полях агрофирмы после внесения полученной органики урожайность в прошлом сезоне составила 31 центнер. Поэтому в перс­пективе хозяйство планирует отказаться от минеральных удобрений и полностью перейти на органическое земледелие. А в масштабах области такой подход сулит дополнительно около миллиона тонн зерна в год.

- Не знаю, как справляются с утилизацией коллеги, не имеющие столько земли, как у нас, - продолжает топ-менеджер. - Компостирование длится не менее трех месяцев. Какие же залежи у птичников за это время должны образоваться! Но вы их видели где-нибудь? Значит, нарушают нормативы.

Между тем подробностями своего ноу-хау в компании делятся скупо, предупреждая, что технологические секреты не раскрывают, хотя готовы к сотрудничеству на коммерческой основе. Агрохолдинг вложил в НИОКР, регистрацию препарата и строительство завода по его выпуску более 100 миллионов рублей и хотел бы окупить эти затраты. Если другие птицефабрики пойдут по тому же пути, это тоже потребует солидных финансовых вложений: помимо технологического сопровождения нужно оборудование, способное "правильно" работать в полях. Но штрафы за нанесенный природе вред все-таки обходятся дороже. •

Компетентно

Юрий Байкин, кандидат сельскохозяйственных наук, д­­оцент кафедры химии, поч­воведения и агроэкологии УрГАУ:

- Проблема утилизации побочных продуктов животноводства действительно остра. За птицеводами внимательно следят и Рос­природнадзор, и Россельхознадзор, поэтому решение проблемы ускоренной утилизации помета всем бы пошло на пользу. Не думаю, что коммерческая структура станет вкладываться в производство неработающего продукта. Но мне как ученому недостает информации о самом препарате. Сотни фирм делают гуминовые кислоты, и, на первый взгляд, различия здесь возможны лишь в технологических нюансах. Больше убедили бы публикации в профильных изданиях о проведенных исследованиях и полученных результатах с цифрами и фактами, научными подтверждениями. Без этого не могу считать способ быстрой активизации микрофлоры доказанным.

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