На Среднем Урале пропала туристка из Перми

В Нижнесергинском районе Свердловской области потерялась 35-летняя туристка из Перми. Она должна была приехать домой 30 мая, но на данный момент ее местонахождения не известно. Полиция начала поиски.

По данным пресс-секретаря главка МВД Среднего Урала Валерия Горелых, информация о пропавшей поступила в дежурную часть утром 2 июня от родственников женщины. Они рассказали, что путешественница отправилась в соседний регион на машине Renault Sandero, взяла спальник, палатку, одета была в походную одежду.

"При себе у нее был сотовый - номер сейчас недоступен. Пока сложно сказать, где конкретно она хотела побывать. Может быть, в популярном природном парке Оленьи Ручьи, а может быть, посетить другие достопримечательности Среднего Урала", - сообщил полковник Горелых, уточнив, что автомобиль пропавшей обнаружили возле водохранилища города Михайловска, недалеко от плотины.

По информации правоохранительных органов, карточкой девушки трижды оплачивали покупки в одном из магазинов Нижних Серег.

"Сейчас выясняется, кто был этим покупателем - она сама или кто-то другой. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные ищут пермскую путешественницу", - уточнил официальный представитель регионального МВД.