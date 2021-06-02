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02.06.2021 15:24

Кому везет?

Оживление экономики вызвало ажиотажный спрос на подвижной состав
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 121(8472)
Промышленные предприятия Урала в начале строительного сезона вновь столк­нулись с проблемой дефицита грузовых полувагонов и крытых вагонов. С января по май стоимость перевозки выросла на 40-50 процентов - так владельцы подвижного состава попытались компенсировать потери после полутора лет спада. А если учесть, что в начале зимы коммерческая ставка составляла минус 15 процентов к тарифу железной дороги, то ценовой скачок составил 65 процентов. Как это может отразиться на крупных стройках?
Удовлетворить резко выросший спрос на грузовые вагоны операторам не под силу. Фото: Татьяна Андреева/РГ Удовлетворить резко выросший спрос на грузовые вагоны операторам не под силу. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Удовлетворить резко выросший спрос на грузовые вагоны операторам не под силу. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Ситуация сложная, но ожидаемая. Во второй половине 2019 года ставки упали, возник профицит вагонов по всей сети дорог. В 2020-м из-за пандемии и спада в экономике доход с универсального вагона составлял 500 рублей в сутки, тогда как минимальная себестоимость его эксплуатации равна 1000 рублей. Это цифра, которая позволяет содержать подвижной состав в рабочем состоянии, проводить текущий ремонт, но не закупать новое. Капремонт вагона стоит миллион, поэтому владельцы не торопятся с ним при низкой доходности. Для окупаемости инвестиций, лизинговых платежей ставка должна быть не менее 2000 руб­лей в сутки без НДС, - поясняет глава комитета по транспорту и логистике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Мазуркевич.

Фото: Константин Завражин
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Причин резкого повышения спроса несколько. Во-первых, рынки встрепенулись после ковида. Во-вторых, в 2021-м резко подскочили в цене металлы, кроме того, холодная зима вызвала повышенный спрос на уголь - операторы переориентировались на перевозку рудосодержащих полезных ископаемых и твердого топлива. В итоге более 50 процентов полувагонов, используемых для сыпучих грузов, сегодня заняты именно такой продукцией. Остальные грузоотправители довольствуются тем, что осталось. Чем выше спрос, тем больше ставка. Операторы заявляют о ее росте на 35 процентов, грузоотправители говорят, что реальная цифра - плюс 50.

- Тариф РЖД повышается раз в год на уровень инфляции, эти 4-5 процентов не столь важны, как коммерческая ставка, ведь до 80 процентов потребительской стоимости одной тонны груза - это именно транспортная составляющая. Колебания в 10-20 процентов играют существенную роль: каждое предприятие прогнозирует развитие, ориентируясь на сбыт и доходность. Когда материал стоит 300-400 руб­лей за тонну, а доставка - 3000, это может серьезно повлиять на реализацию долгосрочных проектов, - подчеркивает Мазуркевич.

Чем выше спрос, тем больше ставка. Операторы заявляют о ее росте на 35 процентов, грузоотправители говорят, что реальная цифра — плюс 50

По данным СОСПП, свердловские стройматериалы востребованы и за пределами региона. В частности, используются при прокладке автодорог в Тюменской области и Югре, где нет своего строительного камня. Будут они применяться и при строительстве магистрали Москва- Казань-Екатеринбург. Напомним, что президент поставил задачу сдать отрезок от столицы Татарстана до столицы Урала в 2024 году.

В РЖД предложили индексировать тарифы на грузоперевозки

- Это значит, что уже сегодня туда надо завозить щебень, но полувагоны ушли на уголь, наша отрасль снабжается по остаточному принципу. Из-за этого только в мае цена доставки повышалась три раза, - рассказал Олег Мишанихин, начальник отдела внешних перевозок комбината "Урал­асбест", отгружающего в год до 8 миллионов тонн щебня и 300 тысяч тонн хризотил-асбеста. - Беспокоит и недостаточная готовность инфраструктуры станций Горьковской железной дороги (откуда обеспечивается строительство магистрали. - Прим. ред.). Там не очень длинные тупики. Наше предприятие отправляет маршрутами по 68 вагонов, а если получатель в состоянии выгрузить только 10, то ему работы на неделю. Соответственно скорость доставки снизится. Вагон будет "гулять" дольше, к нам вернется позже, это потеря грузового ресурса.

Интересно, что бизнес не требует от государства как-то ограничить рост ставок на железнодорожные грузоперевозки. Говорят, что уже адаптировались к рыночной синусоиде за 15 лет. Главное - чтобы стоимость была одинакова для всех отправителей, они должны находиться в равных условиях.

- Это не спекулятивная ситуация, не сговор операторов, это рынок: ставка формируется исходя из себестоимости и спроса. Думаю, рынок устоится, доходность сравняется по всей сети РЖД. В летний сезон с учетом суточного движения и "окон" для инертных и строительных грузов будет 50-60 процентов роста цен, зимой - плюс 40. Для грузоотправителей главный вопрос - не в ставке, а в стабильности, в понимании ценообразования, - отмечает представитель СОСПП.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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