Российская авиакомпания начала летать из Екатеринбурга в Минск

С приходом астрономического летнего сезона "Уральские авиалинии" приступили к выполнению регулярного еженедельного рейса по маршруту Екатеринбург - Минск - Екатеринбург. Эту информацию подтвердили в среду в Национальном аэропорту Минска, уточнив, что минувшей ночью в белорусской столице уже встретили первый регулярный рейс из столицы Урала.

Авиакомпания Союзного государства, занимающаяся внутренними и международными перевозками, будет выполнять полеты в Синеокую по средам. Вылет из Екатеринбурга - в 00:45, прибытие в 02:05, а время в пути - 3 часа 20 минут. Обратный рейс отправляется из Минска в 03:05, прилет - в 08:15, время в пути - 3 часа 10 минут. Кстати, парк воздушных судов российской авиакомпании состоит из самолетов семейства А320 концерна Airbus.

С начала мая из Минска в Екатеринбург и обратно раз в неделю рейсы выполняет авиакомпания "Белавиа". Таким образом, в летний период по этому маршруту будут летать два авиаперевозчика.