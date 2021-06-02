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02.06.2021 09:10
Рубрика: Власть

Российские летчики в Киргизии получили "Электронный полигон"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Унифицированный комплекс "Электронный полигон", который позволяет проводить тренировки летного состава без применения реальных авиационных средств поражения, впервые поступил в объединенную российскую авиационную базу Кант в Киргизии, которая входит в структуру Центрального военного округа.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Новинка состоит из наземного пункта контроля и управления, подвесного контейнера с аппаратурой контроля параметров полета и передачи данных, средств связи и наблюдения, имитации огневого поражения и формирования произвольной мишенной обстановки", - перечислили в пресс-службе ЦВО.

Комплекс позволяет воспроизвести реальное применение разных типов вооружения при выполнении экипажами штурмовиков Су-25 (они стоят на вооружении авиабазы, вместе с вертолетами Ми-8 - прим. ред.) тренировочных полетов. При этом "Электронный полигон" дает возможность рассчитать координаты точек попадания снарядов, он имитирует их детонацию и автоматически оценивает точность выполненных упражнений. Тренажеры позволяют экономить боеприпасы, что делает подготовку военных летчиков менее затратной.

Комплекс начнут применять уже во время начавшегося накануне летнего периода обучения. Как отмечают в военном округе, "Электронный полигон" позволит более чем в три раза увеличить интенсивность полетов с боевым применением без увеличения расхода боеприпасов. Также цифровой комплекс обеспечит объективный контроль выполнения заданий, поможет летному составу привыкнуть к имеющимся на полигоне мишеням.

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