Сколько можно терпеть птицеферму в квартире многоэтажного дома

В Реже Свердловской области об этом случае скоро начнут рассказывать анекдоты. Из квартиры на пятом этаже обычной "брежневки" разносится на всю округу едкий запах помета. Ровно в пять утра начинает петь петух, гогочут гуси и громко кулдыкают индюки. Пожилая женщина устроила в двушке многоквартирного дома настоящую сельхозферму и коммунальный ад для соседей.

В ее квартире живут 23 гуся, четыре индюка, петух и три кошки. В общей сложности - 31 животное. Помет хозяйка не выносит, животных не вакцинирует, не показывает ветеринарам и не ставит на учет. При этом другого жилья у нее нет, сама она каким-то образом ютится вместе со всей этой живностью в одной квартире.

Жители пятиэтажки уже не первый год вынуждены терпеть соседство домашнего птичника рядом со своим жильем. И сделать пока ничего не могут. Хозяйка убеждена, что квартира -это ее собственность, а значит, она может поселить в ней кого угодно, хоть 33 коровы, хоть слона. И вообще пенсия у нее небольшая и эта живность помогает ей нормально питаться. Полгода назад соседи не выдержали и написали на "фермершу" жалобу в Россельхознадзор. Специалисты ведомства выехали на место и составили предписание - устранить все выявленные нарушения, но и к марту этого года птичник по-прежнему находился в квартире. Хозяйка попросила еще пару месяцев для того, чтобы навести порядок и куда-то пристроить животных.

Наконец на днях представители Управления Россельхознадзора по Свердловской области в очередной раз приехали в скандальную квартиру. И снова обнаружили там стадо гусей и индюков. Таким образом, констатировали они, гражданкой нарушены требования ветеринарного законодательства при содержании домашней птицы, И на этот раз решено было направить материалы дела в суд. При этом хозяйке жилища вынесли очередное предписание со сроком исполнения на этот раз до 6 сентября 2021 года. По сути, это означает, что как минимум еще три месяца жильцам придется терпеть все тяготы соседства. Но не факт. Каким будет решение суда - неясно. А выносить штрафы можно бесконечно. Ситуация вопиющая. Но почему при всей ее очевидности соседи не могут ничего сделать?

Случай настолько типичный, что любой из нас сходу расскажет о подобных примерах: кто-то из соседей его или знакомых держит 20-30 кошек или захламил квартиру до потолка. Соседи могут годами ходить по инстанциям, обращаются в суды, но ничего не меняется. А жить в квартире невозможно и продать тоже. При этом и владельцев таких горе-квартир жалко, ведь чаще всего это пожилые и не совсем здоровые люди...

Юрист Александр Татаринов, специализирующийся на подобного рода коммунальных делах, считает, что как бы ни было жалко таких людей, бороться с соседским безобразием и можно, и нужно.

В квартире живут 23 гуся, четыре индюка, петух и три кошки. И сделать соседи пока ничего не могут. Хозяйка убеждена, квартира - это ее собственность

- Эта женщина кроме ветеринарного нарушает и санитарно-эпидемиологическое законодательство, - отмечает юрист. - Каждый человек имеет право на благополучную среду. И это право защищено законом. Жильцам нужно обращаться в полицию и территориальные органы Роспотребнадзора. Те, в свою очередь, обязаны провести проверку, произвести исследования, установить, превышены ли допустимые нормативы по запаху и звуку. Результат этой проверки будет являться основанием для дальнейших действий. Могут привлечь к административной ответственности, правда, штраф небольшой, до 1000 рублей. Но вот если кто-то жалуется на ухудшение здоровья, и это удалось доказать, то может последовать и уголовная ответственность.

Но могут ли выселить по решению суда?

- Да, но суды неохотно на это идут, поскольку вступает в силу очень острый и болезненный социальный фактор, - говорит Александр Татаринов. - Ведь нужно, чтобы владелец жилища где-то потом жил, необходимо пристраивать в приюты животных. Если строго следовать букве закона, квартиру должны реализовать на торгах и выплатить владельцу вырученные деньги за вычетом расходов на реализацию. Кроме того, потерпевшие могут взыскать и моральный вред, поскольку нарушенное право на благополучную среду является неимущественным правом... На мой взгляд, суд должен в таких случаях принимать однозначные решения и выселять, невзирая на личности и заслуги. Речь идет о здоровье и жизни других людей, которые имеют право любить или не любить животных, но при этом жить в чистоте и порядке.

Как показывает опыт юристов, работников социальных и коммунальных служб, реальнее всего в таких случаях выходить на родственников пожилых людей, владельцев жилья. С их помощью проблема, как правило, решается быстрее. Наследники ведь не хотят терять квартиру. Кроме того, многие юристы в подобных случаях говорят о необходимости взывать к совести и полномочиям властей города. Их прямая обязанность вмешаться в ситуацию и решить проблему. А не отсиживаться в стороне, придумывая отговорки.