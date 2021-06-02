Свердловчанку будут судить за индюков и два десятка гусей в квартире

Новости

В Сербии заявили, что Белград не будет вводить санкции против России 11:49
Совфед принял заявление о необходимости прекращения блокады Кубы 11:44
Ростуризм назвал возможную дату возвращения россиян на турецкие курорты 11:38
Идет голосование за работы финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 11:34
Исследование: Две трети российских детей продолжат учиться летом 11:31
Прокуратура передала в суд дело матери девочки-маугли из Талдома 11:29
Оперштаб: Еще 2567 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:27
"Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за час 11:25
Петр Бирюков: В Москве отремонтируют пять набережных 11:24
Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня 11:19
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара 11:17
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу 11:16
В центре Ростова сильный ливень затопил подъезд многоэтажного дома 11:14
Сергей Шнуров представит сегодня свою новую группу "Зоя" 11:11
"ЕР" утвердила проект списка кандидатов на выборы в Госдуму 11:10
Банк ДОМ.РФ аккредитовал 700 компаний для строительства частных домов 11:10
МИД РФ: Россия исчерпала все ресурсы, чтобы удержать США в ДОН 11:07
Объем производства вакцины "КовиВак" могут увеличить в шесть раз 11:00
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу 10:57
В Петербурге водителей будут штрафовать за парковку у мусорных контейнеров 10:56
Росздравнадзор: Частота побочных явлений от российских вакцин незначительна 10:55
Эффективность вакцины "КовиВак" превысила 80% 10:51
Синоптики рассказали о погоде летом в Москве 10:41
Совфед освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты 10:24
В Смоленске мужчина жестоко избил незнакомую девушку 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 10:46
Рубрика: Происшествия

Свердловчанку будут судить за индюков и два десятка гусей в квартире

Текст: Елена Мационг
Едкий запах разносится на всю округу из квартиры на пятом этаже обычной брежневки в Реже. Ровно в пять утра начинает петь петух, гогочут гуси и громко кулдыкают индюки.
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области

Пожилая женщина устроила в двушке многоквартирного дома настоящую сельхозферму и коммунальный ад для соседей. В ее квартире живут 23 гуся, четыре индюка, петух и три кошки. В общей сложности - 31 животное. Помет хозяйка не выносит, животных не вакцинирует, не показывают ветеринарам и не ставит на учет. При этом другого жилья у нее нет, сама она каким-то образом ютится вместе со всей этой живностью в одной квартире.

Фото: Пресс-служба Северо-Западное управления Росприроднадзора
В Петербурге из квартиры забрали львицу

Жители пятиэтажки уже не первый год вынуждены терпеть соседство домашнего птичника. И сделать пока ничего не могут. Хозяйка убеждена, что квартира - это ее собственность, а значит, она может поселить в ней кого угодно, хоть 33 коровы, хоть слона. И вообще пенсия, мол, у нее небольшая, и эта живность помогает ей нормально питаться.

Полгода назад соседи не выдержали и написали на "фермершу" жалобу в Россельхознадзор. Специалисты ведомства выехали на место и составили предписание: устранить все выявленные нарушения. Но и к марту этого года птичник по-прежнему находился в квартире. Хозяйка попросила еще пару месяцев для того, чтобы навести порядок, и куда-то пристроить животных. Наконец на днях представители управления Россельхознадзора по Свердловской области в очередной раз приехали в скандальную квартиру. И снова обнаружили там стадо гусей и индюков.

На этот раз решено было направить материалы дела в суд, поскольку "гражданкой нарушены требования ветеринарного законодательства при содержании домашней птицы" по целому ряду статей. При этом хозяйке жилища вынесли очередное предписание со сроком исполнения на этот раз до 6 сентября 2021 года.

По сути это означает, что как минимум еще три месяца жильцам придется терпеть все тяготы соседства со зловонной фермой. Что можно сделать в таком случае? Реально ли выселить хозяйку? И что будет в таком случае с животными, они-то ведь ни в чем не виноваты?

Комментарий

Юрист Александр Татаринов:

- Женщина действительно устроила для соседей невыносимые условия. Но первоначальная административная ответственность в данном случае - это штраф. Причем минимальный, всего 500 рублей. Понятно, что хозяйку это не останавливает. Повторный -1000 рублей. Но вот если кто-то жалуется на ухудшение здоровья, и это удалось доказать, то может последовать и уголовная ответственность. Сильный запах экскрементов может вызвать, например, аллергию, вплоть до анафилактического шока и так далее. Поэтому ситуация довольно серьезная на самом деле. В данном случае жильцам нужно объединяться и использовать все имеющиеся возможности. Можно смело обращаться в суд. 31 животное в квартире и антисанитария - это серьезный повод. Если ПДК по вредным веществам и звуку завышены и зафиксированы службой Роспотребнадзора - это основание привлечь хозяйку к ответственности, вплоть до выселения ее из квартиры.

Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора

Таких случаев в судебной практике немного, но они есть. Так, в Екатеринбурге была выселена женщина из квартиры, в которой в антисанитарных условиях содержалось 40 кошек. Другое дело, что суды неохотно идут на это, поскольку вступает в силу социальный фактор. Ведь нужно, чтобы владелец жилища где-то потом обитал, необходимо пристраивать в приюты животных.

Но с другой стороны, всем очевидно, что и в другом жилье, скорее всего, будет та же самая антисанитария. Поэтому как показывает опыт, реальнее всего в таких случаях выходить на родственников таких пожилых людей. С их помощью проблема, как правило, решается быстрее. Наследники ведь не хотят терять квартиру.

Я бы взывал к совести и полномочиям властей города в данном случае. Представьте, что будет, если кто-то из-за вредных веществ умрет. И ведь это исключить невозможно. Кто за это будет отвечать? Полиция, прокурор и местная власть?

Что касается судьбы животных, то, поскольку они не зарегистрированы, их могут признать бесхозными. В таком случае их могут пристроить в муниципальные приюты. Но они, как правило, тоже переполнены.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В России зарегистрировали препарат от пневмонии при COVID
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс