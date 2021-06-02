Свердловчанку будут судить за индюков и два десятка гусей в квартире

Едкий запах разносится на всю округу из квартиры на пятом этаже обычной брежневки в Реже. Ровно в пять утра начинает петь петух, гогочут гуси и громко кулдыкают индюки.

Пожилая женщина устроила в двушке многоквартирного дома настоящую сельхозферму и коммунальный ад для соседей. В ее квартире живут 23 гуся, четыре индюка, петух и три кошки. В общей сложности - 31 животное. Помет хозяйка не выносит, животных не вакцинирует, не показывают ветеринарам и не ставит на учет. При этом другого жилья у нее нет, сама она каким-то образом ютится вместе со всей этой живностью в одной квартире.

Жители пятиэтажки уже не первый год вынуждены терпеть соседство домашнего птичника. И сделать пока ничего не могут. Хозяйка убеждена, что квартира - это ее собственность, а значит, она может поселить в ней кого угодно, хоть 33 коровы, хоть слона. И вообще пенсия, мол, у нее небольшая, и эта живность помогает ей нормально питаться.

Полгода назад соседи не выдержали и написали на "фермершу" жалобу в Россельхознадзор. Специалисты ведомства выехали на место и составили предписание: устранить все выявленные нарушения. Но и к марту этого года птичник по-прежнему находился в квартире. Хозяйка попросила еще пару месяцев для того, чтобы навести порядок, и куда-то пристроить животных. Наконец на днях представители управления Россельхознадзора по Свердловской области в очередной раз приехали в скандальную квартиру. И снова обнаружили там стадо гусей и индюков.

На этот раз решено было направить материалы дела в суд, поскольку "гражданкой нарушены требования ветеринарного законодательства при содержании домашней птицы" по целому ряду статей. При этом хозяйке жилища вынесли очередное предписание со сроком исполнения на этот раз до 6 сентября 2021 года.

По сути это означает, что как минимум еще три месяца жильцам придется терпеть все тяготы соседства со зловонной фермой. Что можно сделать в таком случае? Реально ли выселить хозяйку? И что будет в таком случае с животными, они-то ведь ни в чем не виноваты?

Комментарий

Юрист Александр Татаринов:

- Женщина действительно устроила для соседей невыносимые условия. Но первоначальная административная ответственность в данном случае - это штраф. Причем минимальный, всего 500 рублей. Понятно, что хозяйку это не останавливает. Повторный -1000 рублей. Но вот если кто-то жалуется на ухудшение здоровья, и это удалось доказать, то может последовать и уголовная ответственность. Сильный запах экскрементов может вызвать, например, аллергию, вплоть до анафилактического шока и так далее. Поэтому ситуация довольно серьезная на самом деле. В данном случае жильцам нужно объединяться и использовать все имеющиеся возможности. Можно смело обращаться в суд. 31 животное в квартире и антисанитария - это серьезный повод. Если ПДК по вредным веществам и звуку завышены и зафиксированы службой Роспотребнадзора - это основание привлечь хозяйку к ответственности, вплоть до выселения ее из квартиры.

Таких случаев в судебной практике немного, но они есть. Так, в Екатеринбурге была выселена женщина из квартиры, в которой в антисанитарных условиях содержалось 40 кошек. Другое дело, что суды неохотно идут на это, поскольку вступает в силу социальный фактор. Ведь нужно, чтобы владелец жилища где-то потом обитал, необходимо пристраивать в приюты животных.

Но с другой стороны, всем очевидно, что и в другом жилье, скорее всего, будет та же самая антисанитария. Поэтому как показывает опыт, реальнее всего в таких случаях выходить на родственников таких пожилых людей. С их помощью проблема, как правило, решается быстрее. Наследники ведь не хотят терять квартиру.

Я бы взывал к совести и полномочиям властей города в данном случае. Представьте, что будет, если кто-то из-за вредных веществ умрет. И ведь это исключить невозможно. Кто за это будет отвечать? Полиция, прокурор и местная власть?

Что касается судьбы животных, то, поскольку они не зарегистрированы, их могут признать бесхозными. В таком случае их могут пристроить в муниципальные приюты. Но они, как правило, тоже переполнены.