С первого июня в России стартовала обязательная маркировка нескольких категорий молочных продуктов. Сыры и мороженое, изготовленные после этого срока, должны иметь на упаковке код, который заносится в систему маркировки "Честный ЗНАК". Он позволяет проверить легальность оборота товара и его качество. Правда, далеко не все участники рынка считают процедуру своевременной и доступной бизнесу по вложениям.

На свердловских предприятиях рассказали, что маркировка идет полным ходом: молочники установили линии по нанесению кода, считыватели, которые передают данные оператору цифровой маркировки - Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). Однако мощности производства не позволяют все сделать своими силами, часть работы выполнят типографии. В итоге цена упаковки для сыра завода "Молочная благодать" выросла на треть.

- Идея уйти от продажи сырных и творожных продуктов, выдаваемых за натуральные, грамотная. Но для маркировки изделий требуются ресурсы, прежде всего техническое оборудование. Каждый код, нанесенный на единицу товара, обходится в 50-70 копеек. Производители несут огромные затраты, которые рано или поздно отразятся на конечной цене, - говорят представители регионального предприятия "Норман".

Тем временем руководитель проекта товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина уверяет, что цены не изменятся, ведь доля нелегального оборота снизится. Добровольный этап введения маркировки начался в январе, товары будут включать в нее постепенно: с сентября молзаводы нанесут коды на молочку со сроком годности более 40 дней, в декабре - на все остальные изделия. Фермерам нужно начать маркировать свои товары к концу 2022 года.

Каждый код, нанесенный на единицу товара, обходится в 50—70 копеек

- Нанести маркировку можно тремя способами: типографским (тогда будет достаточно приобрести двумерный сканер для считывания кодов при фасовке и подготовке отчетов), прямым (для этого нужно оборудовать производственные линии устройствами печати) либо закрепить код на этикетке товара. К системе на 1 июня подключилось 1065 компаний УрФО, работающих с молочной продукцией, среди которых 156 производителей (они заказали свыше 3,5 миллиона цифровых кодов), - сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

В первую очередь новые условия работы коснутся производителей и импортеров. К слову, им выделили господдержку в виде льготного кредитования на закупку кодов Data Matrix, обеспечение печати и техобслуживания оборудования. Так, предприятие "Молочная благодать" оформило льготный инвестиционный кредит под два процента годовых, чтобы обзавестись дорогостоящей техникой для маркировки.

Розничные сети, по мнению переработчиков, из-за маркировки увеличат наценку. Продавцы магазинов и общепита должны сканировать коды на кассе, передавая информацию оператору, а для этого потребуется специальное оборудование. Весовые товары - фасованный сыр, шарики мороженого, пищевой лед - выводят из оборота в течение трех дней, так как на них не размещается код. Если точка продаж находится в местности, где нет устойчивой связи, владелец может отправлять данные раз в месяц.

Дистрибьюторы присоединятся к цепочке позже, с сентября 2022 года, когда маркировка охватит всех участников молочного рынка. Их обяжут при помощи электронного документооборота подтверждать продажу и покупку, для этого введен объемно-сортовой учет продукции (с указанием кода и количества товара), к 2024-му он будет поэкземплярный. Вместе с тем игроки по-прежнему ведут отчетность и в системе "Меркурий".

Прямая речь

Анна Кузнецова, заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области:

- Свердловская область - в числе самых активных регионов УрФО по внедрению маркировки: более 50 предприятий зарегистрировались в системе "Честный ЗНАК", из них 22 производят мороженое или сыры. Производители имеют достаточный запас продукции - товары без маркировки, изготовленные до первого июня, разрешены к продаже, по­этому жители не ощутят дефицита.

Справка "РГ"

В "Честном ЗНАКе" зарегистрировано более 15 тысяч компаний России, работающих с молочной продукцией, из них 2067 производителей. Проверять соответствие требованиям маркировки сыров и мороженого будет Роспотребнадзор. В случае неверного нанесения кода или его отсутствия товар конфискуют, а участники заплатят административный штраф, при нарушении в крупных размерах их ждет уголовная ответственность.