В Челябинске расследуют вырубку памятной столетней лиственницы

В Челябинске проведут расследование по факту возмутившей горожан вырубки деревьев, высаженных в начале прошлого века по просьбе умирающего офицера, прибывшего с Русско-Японской войны. В мэрии сообщили, что даурская лиственница и две сибирские ели, украшавшие перекресток в центре города, погибли еще в начале весны. Однако горожане отметили, что хвоя на спиленных деревьях была зеленой.

- На пересечении Ленина и Красной срубили даурскую лиственницу, - прокомментировал ситуацию глава региона Алексей Текслер. - Деревьям больше ста лет. У них красивая и трогательная история. Была. Проводим расследование, привлекли экспертов. О результатах проинформирую.

Он подчеркнул: "работа по санации деревьев должна быть публичной и понятной, к ней нужно относиться ответственно, и это должно быть понятно всем".

В мэрии оправдываются тем, что специалисты нескольких месяцев наблюдали за состоянием деревьев и пытались их выходить. Но в итоге их гибель была подтверждена официально и принято решение о сносе. Однако проинформировали чиновники о причинах вырубки уже после того, как соцсети Челябинска буквально взорвались гневными постами горожан.

Теперь действиям ответственных за зеленые насаждения чиновникам будет дана оценка по результатам расследования.

В мэрии решают вопрос о компенсационной высадке и намерены подобрать максимально крупные саженцы, чтобы скорее восполнить потерю утраченных деревьев.

С даурскими лиственницами в Челябинске связана печальная история. Их семена с Русско-Японской войны привез раненый офицер. Он хотел их посадить в память о войне у себя дома, но, понимая, что уже не сможет до него добраться, подарил владельцу усадьбы, в котором тогда размещался госпиталь. Лиственницы посадили в том месте, где теперь пролегает проспект Ленина. Но когда город начал расширяться, большинство этих деревьев вырубили.

По данным городской администрации, в городе осталось только три из трех десятков исторических лиственниц. Теперь их стало на одну меньше.