В Екатеринбурге на ста квадратных метрах загорелся строящийся склад

В Екатеринбурге на территории логистического комплекса на Кольцовском тракте случился пожар в строящемся здании. Площадь возгорания составила сто квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 06.06 по местному времени, информирует пресс-служба МЧС по Свердловской области. Первые пожарной-спасательные подразделения прибыли на место спустя десять минут. До их приезда из соседнего здания самостоятельно эвакуировались сто человек. Огнеборцы установили, что горят строительные леса.

В 06.23 пожар удалось локализовать, еще через шесть минут ликвидировали открытое горение. В 08.17 пожар полностью потушили. В операции задействовали шесть единиц пожарной техники и 38 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.