В частности, после ввода эпид­ограничений обострилась проб­лема доступа к правосудию. Суды нашли выход - начали проводить веб-заседания, что оказалось удобным и для граждан, и для организаций, и для адвокатов. Но теперь надо понять, как все будет происходить в постковидное время. Еще одно последствие "дистанционки" - поправки в статьи 181.2 части 1 Гражданского кодекса. Они внесены на прошлой неделе и позволяют членам гражданско-правовых сообществ участвовать в заседаниях дистанционно с помощью элект­ронных средств связи.

- Несомненно, пандемия сказалась, но, если бы ее не было, мы бы все равно к этому пришли, - уверен заведующий кафед­рой гражданского права профессор УрГЮУ Бронислав Гонгало. - Поправки в ГК РФ повлекут за собой изменения многих других законов, в частности об ООО, АО, Жилищного кодекса - появится возможность проводить дистанционно собрания акционеров или членов ТСЖ.

Не менее интересен круглый стол по трансграничному наследованию.

- Когда распался СССР, у многих россиян остались родственники в странах СНГ, большое количество соотечественников эмигрировало в Германию, Израиль. Прошло время, старики начали умирать - возник вопрос, как унаследовать их имущество, - поясняет Владимир Ярков, председатель Нотариальной палаты Свердловской области. - Сегодня многие граждане РФ покупают апартаменты в Болгарии, Турции, открывают счета в местных банках. В случае их ухода из жизни какое наследственное право применять - российское или иностранное? Нюансов масса, например, в России нет налога на унаследованное имущество, а во многих странах он достаточно высок. Также поговорим о деталях наследования в международных браках.

Всплеск интереса к семейному праву в ближайшие годы прогнозирует и Бронислав Гонгало. Это связано не только с ростом благосостояния населения (когда есть что делить при разводе), но и с большим распространением института сожительства, который люди предпочитают называть гражданским браком.

- Семейный кодекс вступил в силу в 1996 году, тогда семья складывалась в основном в загсе. Сегодня многие живут без регистрации и не видят в этом никакой проблемы. Наживают совместное имущество, рожают детей, хотя юридически считаются друг другу чужими, и надо с этим что-то делать, - отмечает ученый.

Еще один круглый стол касается защиты прав на доступную, экологичную, комфортную городскую среду. Все мы помним волнения вокруг сквера в Екатеринбурге. Так вот, чтобы народное мнение выражалось более цивилизованно, юристы предлагают наделить общество соответствующим инструментарием. Среди спикеров - Иван Медведев из ВШЭ, автор книги "Разрешение городских конфликтов".

А вот бизнес скорее всего заинтересует обсуждение поправок в ФЗ о банкротстве, которые внесены в Госдуму. Так сложилось, что в России процедура наблюдения чаще всего формальная и перетекает в конкурсное производство, которое направлено не на реабилитацию, а на ликвидацию предприятия.

- Законопроект предусматривает упразднение процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, предлагая вместо них процедуру реструктуризации долгов. Она может быть введена на срок до четырех лет с возможностью продления еще на четыре года по решению собрания кредиторов, - комментирует проект и.о. председателя Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин.