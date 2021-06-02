Новости

Новый лагерь "Солнечный" откроется в "Артеке" в 2024 году 16:23
Евросоюз начинает привлечение финансовых средств для фонда восстановления 16:16
Голикова: Регистр получателей льготных лекарств будет готов к 1 июля 15:59
Каждый десятый россиянин любит пожаловаться на здоровье 15:56
БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока 15:55
Во Франции объявили о референдуме по независимости Новой Каледонии 15:42
Совфед разрешил охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:41
Вильфанд посоветовал купить шляпу для защиты от рака 15:39
Более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности в этом году 15:38
Путин вновь призвал россиян сделать прививку от коронавируса 15:38
Голикова: Расширенную диспансеризацию смогут проводить три тысячи организаций 15:37
Путин выступит в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ 15:35
Пособия идущим в первый класс детям будут выплачивать с 6 лет 15:33
Валуев ответил немецким экологам на критику "Северного потока - 2" 15:21
План вакцинации россиян от COVID-19 выполнен более чем на 25% 15:17
РЖД назначили около 100 дополнительных рейсов на июньские праздники 14:57
Умерла актриса из "Без лица" и "Секретных материалов" Роми Уолтхолл 14:52
Путин рассчитывает на безупречную реализацию кешбэка за детские туры 14:49
Совфед разрешил включать леса на Байкале в состав населенных пунктов 14:46
Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью и климат 14:45
Москва вошла в тройку лидеров в мире по противодействию коронакризису 14:31
Трутнев напомнил чиновникам о невыполненном поручении Мишустина 14:29
Путин и Дутерте обсудили поставки вакцин на Филиппины 14:27
Большинство граждан Германии готово привиться вакциной "Спутник V" 14:17
СФ ограничил продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 15:27
Рубрика: Власть

Право в удаленном доступе

Как приметы времени отражаются в законодательстве
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 121(8472)
Сегодня открывается Европей­ско-Азиатский правовой конгресс (ЕАПК). Главная тема - право как ценность. Практических подтем 16, они отражают реалии времени: правосудие в пандемию и цифровизацию, международные стандарты в области инвестиций, правовое обес­печение безопасного использования генетической информации, "гаражная амнистия" и т. д.
Фото: Игорь Филонов
Как изменились бюджеты регионов Черноземья после пандемии

В частности, после ввода эпид­ограничений обострилась проб­лема доступа к правосудию. Суды нашли выход - начали проводить веб-заседания, что оказалось удобным и для граждан, и для организаций, и для адвокатов. Но теперь надо понять, как все будет происходить в постковидное время. Еще одно последствие "дистанционки" - поправки в статьи 181.2 части 1 Гражданского кодекса. Они внесены на прошлой неделе и позволяют членам гражданско-правовых сообществ участвовать в заседаниях дистанционно с помощью элект­ронных средств связи.

- Несомненно, пандемия сказалась, но, если бы ее не было, мы бы все равно к этому пришли, - уверен заведующий кафед­рой гражданского права профессор УрГЮУ Бронислав Гонгало. - Поправки в ГК РФ повлекут за собой изменения многих других законов, в частности об ООО, АО, Жилищного кодекса - появится возможность проводить дистанционно собрания акционеров или членов ТСЖ.

Не менее интересен круглый стол по трансграничному наследованию.

- Когда распался СССР, у многих россиян остались родственники в странах СНГ, большое количество соотечественников эмигрировало в Германию, Израиль. Прошло время, старики начали умирать - возник вопрос, как унаследовать их имущество, - поясняет Владимир Ярков, председатель Нотариальной палаты Свердловской области. - Сегодня многие граждане РФ покупают апартаменты в Болгарии, Турции, открывают счета в местных банках. В случае их ухода из жизни какое наследственное право применять - российское или иностранное? Нюансов масса, например, в России нет налога на унаследованное имущество, а во многих странах он достаточно высок. Также поговорим о деталях наследования в международных браках.

Всплеск интереса к семейному праву в ближайшие годы прогнозирует и Бронислав Гонгало. Это связано не только с ростом благосостояния населения (когда есть что делить при разводе), но и с большим распространением института сожительства, который люди предпочитают называть гражданским браком.

Фото: Александр Корольков
Павел Крашенинников рассказал об изменениях в законодательстве

- Семейный кодекс вступил в силу в 1996 году, тогда семья складывалась в основном в загсе. Сегодня многие живут без регистрации и не видят в этом никакой проблемы. Наживают совместное имущество, рожают детей, хотя юридически считаются друг другу чужими, и надо с этим что-то делать, - отмечает ученый.

Еще один круглый стол касается защиты прав на доступную, экологичную, комфортную городскую среду. Все мы помним волнения вокруг сквера в Екатеринбурге. Так вот, чтобы народное мнение выражалось более цивилизованно, юристы предлагают наделить общество соответствующим инструментарием. Среди спикеров - Иван Медведев из ВШЭ, автор книги "Разрешение городских конфликтов".

А вот бизнес скорее всего заинтересует обсуждение поправок в ФЗ о банкротстве, которые внесены в Госдуму. Так сложилось, что в России процедура наблюдения чаще всего формальная и перетекает в конкурсное производство, которое направлено не на реабилитацию, а на ликвидацию предприятия.

- Законопроект предусматривает упразднение процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, предлагая вместо них процедуру реструктуризации долгов. Она может быть введена на срок до четырех лет с возможностью продления еще на четыре года по решению собрания кредиторов, - комментирует проект и.о. председателя Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях