Депутаты областного Заксобрания внесли изменения в региональный закон "О транспортном налоге", освободив от его уплаты на пять лет резидентов и управляющие компании индустриальных парков. Льгота коснется грузовых автомобилей, автобусов и других самоходных машин и механизмов, кроме мотосаней и снегоходов.

- Современный рынок - это рынок инвестора, - объясняет позицию коллег, утвердивших поправку сразу в трех чтениях, депутат Владимир Дремов. - Сегодня в стране около 180 индустриальных парков, еще 80 - в фазе создания. Потенциальный резидент смотрит на степень оснащенности территории, наличие свободных энергетических мощностей, а дальше определяющими становятся лояльная арендная ставка и пакет налоговых стимулов. Еще одна серьезная льгота значительно повышает шансы на привлечение резидентов, инвестиционную привлекательность региона.

Подобные преференции уже действуют в 13 субъектах РФ, в их числе ближайшие соседи - Свердловская и Курганская области. За аналогичный подход на Южном Урале выступал региональный минпром.

- Помимо подготовленной инженерной и транспортной инф­раструктуры резиденты получают налоговые льготы и преференции. Однако действие некоторых из них, например пониженной ставки налога на прибыль, закончится в 2023 году, - комментирует инициативу глава ведомства Павел Рыжий. - По­этому мы решили сработать на опережение, заранее компенсировать отмену одной налоговой льготой введением другой.

В итоге резиденты смогут направлять сэкономленные на налоговых платежах средства на развитие, вкладываться в создание рабочих мест, наукоемких технологий, современных производств, подчеркивает министр. Как следствие возрастут и отчисления в бюджет.

Вклад резидентов в экономику в итоге всегда превышает сумму налоговых льгот

О том, что вклад резидентов в экономику в итоге всегда превышает сумму налоговых льгот, говорят и областные парламентарии. Например, налоговые отчисления резидентов одного из парков за 2020 год почти в пять раз превысили показатель 2018-го и составили 190 миллионов руб­лей. Вчетверо - до 3 миллиардов - вырос объем реализованной продукции, а в собственное развитие за пятилетие они инвестировали более 750 миллионов.

В Челябинской области готовится еще один законопроект об отмене транспортного налога - на сей раз для промышленных технопарков, сообщили в минпроме. Пока таковых в области нет - к регистрации готов только технопарк компании "Электромашина". Между тем во время недавней выездной стажировки Минпромторга РФ, прошедшей в Челябинске, представители федерального ведомства и специалисты Ассоциации кластеров и технопарков России говорили о том, что распространение такой налоговой льготы на технопарки станет стимулом для их создания на Южном Урале.

Справка "РГ"

Сегодня в Челябинской области три индустриальных парка - "Станкомаш", "ММК-Индустри­альный парк" и "Малая Сосновка", где сосредоточены 48 предприятий. Для резидентов и УК налог на имущество обнулен, а ставка налога на прибыль снижена до 13,5 процента. Кроме того, в 2020-м принята дополнительная региональная мера поддержки - возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, что позволяет возместить до 90 процентов расходов. Идет работа над созданием еще трех индустриальных парков: "НПП" в Челябинске, "Литтехмаш" в Коркино и "Потанино" в Копейске.