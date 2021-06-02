В Тюмени во время уборки берега реки нашли останки двух человек

Следственный комитет Тюменской области изучает человеческие останки, которые нашли во время уборки в районе речки. Следователи полагают, что установить причину смерти людей не удастся в силу объективных причин.

"В начале мая кости, которые принадлежат двум людям, были обнаружены во время работ по облагораживанию территории лога реки Тюменка", - напомнили в пресс-службе ведомства.

Водоем находится совсем рядом с жилыми домами в районе улицы Фридриха Энгельса. Место осмотрели, опросили людей, которые наткнулись на останки. Назначены, среди прочих, молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая экспертизы. Пока что эксперты полагают, что захоронению не менее пяти десятков лет. А учитывая особенности почвы, срок этот может быть и больше.

"Установить причину смерти не предоставляется возможным, - говорится в сообщении СК области. - По результатам начавшейся проверки будет принято решение".