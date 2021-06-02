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02.06.2021 20:22
Рубрика: Происшествия

Попали в кольцо

В Тюменской области чуть не погибли авиапожарные
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Лесные пожары не стихают в Тюменской области. Единственное, что пока смогли сделать пожарные, так это отвести огонь от населенных пунктов. Теперь горит тайга в отдаленных районах. По данным Авиалесоохраны, в среду в стране действовали 58 лесных пожаров на площади почти в три с половиной тысячи гектаров. В тушении задействовано 1703 человека, 255 единиц техники и 12 воздушных судов.

Поскольку горят отдаленные леса, то для их тушения с вертолетов высаживают отряды пожарных-десантников. Накануне одна из таких групп авиапожарных, переброшенных в Тюмень из Свердловской области, чуть было не погибла. 25 человек пытались остановить сильный пожар и не дать ему приблизиться к селу Комсомольское, но в какой-то момент сами оказались в огненном кольце. Ураганный ветер раздул верховой пожар, который отрезал пути отступления. Пожарных спасла небольшая речушка, в которой они просидели, пока огненный вихрь не прошел. Урон оказался не только материальным. Сгорел их лагерь. Пострадал местный лесник, который в момент начала ветра проводил опашку кромки леса. Его с ожогами доставили в больницу. Трактор сгорел полностью.

Как тюменские волонтеры спасают пострадавших при пожарах животных
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