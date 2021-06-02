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02.06.2021 15:39

Наступило время льгот

В Зауралье растет количество субъектов предпринимательства
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Экономика УРФО № 121(8472)
В Курганской области за четыре месяца появилось 185 новых юрлиц - на 25 больше, чем за тот же период годом ранее. Статус ИП приобрели 1124 человека (в 2020-м - 1038). Это может быть связано с отменой части ограничений, введенных при пандемии, считают в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

По данным ведомства, предприниматели стали чаще подавать документы на регистрацию в электронном виде - таких уже 71,7 процента. При этом более половины заявителей использовали квалифицированную электронную цифровую подпись, остальные обратились в ФНС через МФЦ или нотариусов. По закону при элект­ронной регистрации, в том числе через МФЦ, заявители освобождаются от уплаты госпошлины за регистрационные действия. Только на этом можно сэкономить 4000 рублей при регистрации юрлица, а ИП - 800 рублей.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Между тем на рост числа субъектов МСП влияют также меры господдержки, многие из которых оказываются по просьбам самих предпринимателей - например, микрозаймы четырех видов. По данным регионального департамента экономического развития, в 2020-м было выдано 67 микрозаймов на 175 миллионов рублей, в том числе 52 - под 0,1 процента на сумму 131 миллион рублей. С начала нынешнего года предоставлено 18 микрозаймов на 45 миллионов. С 1 мая их линейка расширена: теперь можно, к примеру, купить торговое оборудование или провести благоустройство территории у предприятия дорожного сервиса, взяв заем по минимальной ставке.

Самым востребованным видом господдержки по-прежнему остается возмещение части затрат на уплату первоначального взноса по договорам лизинга. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 540 миллионов рублей. Но условия довольно жесткие: придется создать новые рабочие места и установить зарплату не ниже полуторакратного размера МРОТ.

- Если станок старого образца меняют на новый, но при этом количество сотрудников остается прежним, то компенсации по лизингу не будет, - поясняет директор департамента Владимир Ковалев.

Не только эта, но и другие меры господдержки с 2021 года оказываются при условии повышения заработной платы. При заключении соглашений оговаривается: либо заработок должен быть не ниже определенного уровня, либо обязательна индексация. Но это условие бизнес не пугает. По данным департамента, в первом квартале налоговые поступления в бюджет области от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на четыре процента.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Господдержка малого бизнеса

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