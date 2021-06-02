Рябков: РФ готовит распоряжение о денонсации договора об открытой суше

Российское правительство готовить распоряжение о денонсации меморандума с США "об открытой суше". Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об открытой суше", - передает его слова РИА Новости. Однако замминистра добавил, что конкретных сроков пока назвать не может.

"Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев", - отметил Рябков.

Договор "об открытой суше" регулирует передвижение дипломатов в стране пребывания. Согласно ему отдельные категории сотрудников диппредставительства (старший состав в них не входит) должны уведомлять власти страны, в которой находятся, если собираются выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где расположено генеральное консульство. Денонсацию этого соглашения анонсировал в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров.