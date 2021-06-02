Родители смогут выборочно ограничивать выезд ребенка за рубеж

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, смягчающий правила наложения и снятия запрета на выезд ребенка за границу.

Родитель будет вправе установить адресный запрет: нельзя выезжать в такие-то и такие-то страны. При этом тот, кто выписал стоп-лист на своего ребенка, сам лично сможет выезжать с чадом за рубеж: запрет будет касаться только второго родителя. Если же папа и мама договорятся, отозвать запрет станет гораздо проще.

Законопроект внесло в Госдуму правительство России. А исправить ситуацию с детскими запретами предписал прошлым летом Конституционный суд.

Именно на этапе второго чтения будущий закон принимает окончательный вид. Сейчас правительство предложило свои поправки, как усовершенствовать инициативу.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях. "Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке", - пояснил он.

По его словам, "родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки".

Тот, кто запретил выезд, сам сможет вывозить ребенка за границу

Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком. "Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей - граждан России за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны", - рассказал председатель правления АЮР.

Изначально большая законодательная работа завертелась благодаря энергичному отцу из Омска. Его теперь уже бывшая жена живет в США. Поэтому, когда в семье начались разногласия, мужчина включил стоп-сигнал для своего ребенка. Опасался, что женщина увезет малышку навсегда за границу.

В ходе развода суд оставил дочку с отцом и прописал правила общения матери с ребенком. Конечно, она вправе приехать в Россию и погулять с дочкой. Но посадить ее с собой в самолет до Америки мама не может. А в 2019 году мужчина решил съездить с дочкой в Казахстан, чтобы навестить родственников. И здесь выяснилось, что отец из-за своего собственного запрета тоже не может вывезти ребенка за границу.

Отключить же красный свет не так-то просто. Сегодня правила не предусматривают, что заявление о запрете можно просто так забрать. Тому, кто написал, а потом передумал, надо идти в суд и отменять. При этом вариантов действий у родителя-запретителя немного: или полностью отменяй запрет, или смиряйся с тем, что и сам не сможешь отвезти ребенка на заграничные курорты.

Поэтому суды отказали мужчине в семейной заграничной поездке: ведь он не планировал насовсем снять запрет, а лишь просил разрешить ему поездку по определенному маршруту.

В итоге отец из Омска дошел до Конституционного суда. А высшая судебная инстанция полностью согласилась с тем, что систему необходимо сделать более гибкой. Законопроект предполагает, что родитель будет вправе заявить о несогласии на выезд из России своего ребенка на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств или во все государства. Естественно, подать заявление смогут оба родителя, тогда ни тот ни другой не смогут выехать. В законопроекте особо оговаривается, что в таком случае подлежат учету оба заявления.