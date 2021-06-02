Росавиация выдала Lufthansa разрешения на рейсы по новому маршруту

Росавиация согласовала все заявки авиакомпании Lufthansa на рейсы в Россию, сообщил "РГ" источник в ведомстве. Тем самым вопрос с выполнением полетов между Россией и Германией в облет Беларуси решен.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал об урегулировании сложной ситуации в авиасообщении между двумя странами. Однако позже в минтрансе ФРГ заявили ТАСС, что на основе взаимности не разрешили полеты российских компаний в Германию из-за того, что Россия своевременно не предоставила разрешения на полеты немецких компаний в июне.

Эти сложности возникли из-за облета европейскими авиакомпаниями воздушного пространства Беларуси. Такие рекомендации им выдали в Евросоюзе после инцидента с самолетом Ryanair. Он совершил экстренную посадку в Минске 23 мая после сообщений о минировании. Во время посадки белорусские власти арестовали оппозиционера Романа Протасевича. Росавиация ранее предупреждала зарубежные авиакомпании о возможных задержках в выдаче разрешений на полеты по новой траектории. Из-за этого несколько европейских авиакомпаний отменяли рейсы в Россию. Ситуация затронула и российские авиакомпании. Рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии 1 июня отменяла авиакомпания S7. "Аэрофлот" также отменил 1 июня рейсы во Франкфурт-на-Майне и в Гамбург, а 2 июня - во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен из Москвы.