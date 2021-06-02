Россияне назвали сумму, которую они хотят получать каждый месяц

Подавляющее большинство россиян (73%) хотели был иметь безусловный базовый доход. Такие результаты показал опрос, проведенный "Новостями Mail.ru". Против высказались 13% респондентов, остальные затруднились с ответом.

Размер базового дохода должен составлять от 20 до 30 тысяч рублей в месяц, полагает каждый третий опрошенный. От 30 до 40 тысяч рублей готовы получать 23% респондентов, а от 10 до 20 тысяч рублей - 22%.

При этом участники опроса понимают риски для национальной экономики, связанные с такой "вертолетной" раздачей денег. Это и рост цен (так высказались 18%), и увеличение притока мигрантов (14%), и повышение налогов (70%), и отмена имеющихся льгот (9%), и снижение на эту сумму базового дохода зарплат бюджетников (4%).

Основные аргументы за введения абсолютного дохода - психологический комфорт (17% респондентов), решение проблем, связанных с безработицей и бедностью (по 15%), рост спроса на товары и услуги (13%) и снижение уровня закредитованности населения (12%).