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02.06.2021 21:07
Рубрика: Экономика

Все дело в связи

Умные телеком-услуги - залог успешной цифровизации
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
Прошлый год значительно ускорил цифровизацию во многих сферах - здравоохранении, финансах, промышленности, транспорте, образовании и др.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На федеральном уровне это обеспечивает нацпроект "Цифровая экономика" и, в частности, входящий в его состав федеральный проект "Информационная инфраструктура". Его цель - создание конкурентоспособной, устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, доступной для граждан, компаний, органов власти. Эту задачу государство решает совместно с бизнесом, в частности, с операторами связи. Основные направления взаимодействия связаны с увеличением пропускной способности существующих сетей связи, построением сетей нового поколения и выравниванием "цифрового неравенства". А также с предоставлением госорганам, промышленным предприятиям и другим субъектам экономики интеллектуальных телеком-услуг и готовых решений по цифровизации бизнес-процессов.

Фото: Предоставлено Softline
Российская IT-компания предложила бизнесу эффективные цифровые решения

Российский бизнес сегодня переживает четвертую промышленную революцию - технологии позволяют максимально автоматизировать производство и повысить безопасность. Благодаря сетям связи пятого поколения (5G) роботы делают многие вещи быстрее и точнее людей. В прошлом году 5G впервые применили на беспилотных БЕЛАЗах. "Билайн Бизнес" развернул пилотную зону 5G на территории действующего угольного разреза СУЭК. Это позволило обеспечить высокие скорости передачи информации, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами.

В отдельных отраслях промышленности построение новейшей беспроводной сети - проект беспрецедентной сложности. В ноябре 2020 года "Билайн Бизнес" и Гринатом (ИТ-интегратор "Росатома") испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли. Одна из задач - обеспечить передачу в рамках предприятия без использования сетей общего пользования. Запущенная в сжатые сроки опытная зона обеспечила стабильной связью несколько цифровых сервисов предприятия.

Качественные цифровые сервисы важны и для государственных институтов. Федеральная антимонопольная служба России перенесла данные и ИТ-системы всех подразделений в единую виртуальную сеть "Билайн Бизнес" - с увеличенной скоростью передачи данных и резервированием каналов связи для непрерывности работы заказчика. Резервирование на случай атак или критических нагрузок действует на 69 каналах передачи данных сети.

- Говоря о технологиях, важно не забывать и о самом важном - о людях, - говорит директор по работе с государственными заказчиками "Билайн Бизнес" Александр Шведов. - И о тех, для кого эти технологии появляются (тут на первый план выходят социально-экономические аспекты), так и тех, кто эти технологии внедряет (образовательные и научные аспекты). Успешные CDTO (Chief Digital Transformation Officer) учитывают все эти факторы. Активная работа директоров по цифровой трансформации с провайдерами телеком-услуг и ИТ-сервисов помогает поддерживать максимально высокую экспертизу и сохранить свою ценность в экономике будущего.

Фото: istock
Минцифры выделит субсидии на исследования телекоммуникаций

В первом квартале 2021 года "Билайн" удвоил темпы строительства новых базовых станций по сравнению с тем же периодом прошлого года и реализовал крупные проекты по модернизации инфраструктуры. В результате выросло покрытие, скорости мобильного интернета и надежность сети, что позволило увеличить трафик на 52 процента по сравнению первым кварталом прошлого года. "Билайн" продолжает расширять пропускную способность сети, что увеличивает скорости мобильного интернета - в 9 филиалах компании она выросла в среднем на 25 процентов.

Экономика Отрасли Связь

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