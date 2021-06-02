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02.06.2021 12:24
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Легализация гостевых домов будет запущена в 2022 году

Текст: Александр Проценко
Ростуризм намерен в ближайшие две недели представить в правительство законопроект о гостевых домах, - сообщила в эфире телеканала НТВ глава Ростуризма Зарина Догузова. Реализация будущего закона запланирована на 2022 год, - сказала она.

Глава туристического ведомства страны заявила, что гостевые дома - это давняя, очень масштабная, очень важная для туризма история, которая, в первую очередь, касается курортных территорий Крыма, Краснодарского края, Алтая, Алтайского края. А еще в той или иной степени, особенно в недалеком будущем затронет десятки других регионов нашей страны.

Фото: ERDEM SAHIN/EPA
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Речь идет о так называемом "частном секторе". По оценкам Ростуризма, сейчас по всей стране полулегально принимает гостей около 150 тыс. номеров. Ростуризм подготовил проект федерального закона, - сказала Догузова, и "я рассчитываю в ближайшие две недели завершить процесс его согласования и внести законопроект в правительство".

По словам Догузовой, если в этом году законопроект будет принят, то легализация гостевых домов будет запущена в 2022 году. "Будет переходный период, мы не собираемся кошмарить бизнес. Будет достаточно продолжительный период, когда бизнес сможет спокойно перестроиться. Могу успокоить владельцев гостевых домов: запуская всю эту масштабную историю, мы думали и о людях, и о бизнесе. По итогам у нас, скажем так, в официальном меню появляется еще 150 тыс. номеров, которые нормально стандартизированы и соответствуют хотя бы минимальным требованиям, в том числе по безопасности", - пояснила Догузова.

Она добавила, что закон о гостевых домах позволит не только легализировать объекты размещения и позволить им работать "вбелую", но и дает возможность после классификации принимать участие во всех мерах государственной поддержки: кешбэк, гранты и других.

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