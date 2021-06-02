Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов

"Установить перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся пункты (города) назначения программ коммерческих чартерных воздушных перевозок (полетных программ), в отношении которых ‎в 2021 году предоставляются субсидии на государственную поддержку туроператоров согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе. В списке 64 региона России.

Как пояснили журналистам в Ростуризме, в перечень субсидируемых направлений включены все регионы, на территории которых сейчас действуют гражданские аэропорты (65 аэропортов). Эти регионы могут быть как точкой отправления, так и точкой прибытия чартеров. В список не вошли самые загруженные авиаузлы Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Краснодарского края. Эти регионы могут быть только точкой отправления чартера, но не точкой прибытия.

Ранее, руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск первых чартеров на Сахалин во время визита на Дальний Восток. Чартеры на Сахалин стартуют 4 июля. Всего в 2021 году планируется запустить чартеры из более чем 20 направлений. Все туроператоры, запускающие внутренние чартерные программы, смогут претендовать на субсидии государства. В случае выполнения требований им будет компенсировано 50% фрахта воздушного судна. Эта мера позволит снизить стоимость туров.

Например, средняя стоимость тура на Сахалин с минимальным набором экскурсий будет стоить от 45 тысяч рублей на человека за семь ночей при двухместном размещении. В тур включаются перелет, проживание, трансфер и обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. В летний сезон обычно столько стоит только перелет.

Как отметили в Ростуризме, одна из целей чартерной программы - сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России. В их числе Камчатка, Владивосток и Сахалин, Байкал.

Кроме того, стоит задача обеспечить связанность регионов страны между собой там, где не развито авиасообщение, например, между Уралом и Сибирью или Дальним Востоком. Чартеры также позволят снизить цену на отдых в 1,5-2 раза.