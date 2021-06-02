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02.06.2021 10:57
Рубрика: Общество

С 1 марта 2022 года госаккредитация вузов станет бессрочной

Текст: Мария Агранович
С 1 марта 2022 года вузы смогут получать свидетельство о государственной аккредитации один раз и навсегда. Это предусматривают изменения в Федеральный закон "Об образовании в РФ". Ранее подтверждать аккредитацию нужно было раз в 6 лет.

Чтобы получить такое свидетельствую нужно пройти поверку Рособрнадзора и далее держать высокую планку, чтобы его не потерять.

Фото: Пресс-служба "Сириуса"
Елена Шмелева рассказала о новых правилах госаккредитации вузов

- С 1 марта 2022 года аккредитация у нас становится бессрочной, но при этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется, - подчеркнула заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре.

Кочетова уточнила: кроме того, что свидетельство будет бессрочным, вводятся новые подходы к самой процедуре аккредитации. Оценивать теперь будут не соответствие вузовских программ букве федеральных образовательных госстандартов, как это было раньше, а качество подготовки студентов. Как?

"При проведении аккредитации предлагается оценивать профессорско-преподавательский состав вуза (квалификацию, стаж работы, наличие ученых степеней и званий), организацию практики для студентов", - сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Еще один показатель, который может учитываться, - средний балл ЕГЭ поступающих в динамике. Также в качестве аккредитационного показателя может использоваться оценка трудоустройства выпускников.

Кстати, о важности именно этого критерия говорила в интервью "РГ" сопредседатель рабочей группы по реформе контрольной и надзорной деятельности в сфере образования, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Получить госаккредитацию вузу помогут студенты

- Обновленная процедура госаккредитации должна соответствовать современным задачам подготовки кадров, когда качество образования объективно оценивается именно через то, как трудоустроены выпускники: где они работают, какую зарплату получают, - подчеркнула Шмелева. - Тогда система аккредитации поможет выделять вузы, которые наиболее успешно справляются с подготовкой специалистов.

По словам руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева, аккредитационные показатели будут приняты до 1 января 2022 года совместными приказами с министерствами, чтобы все вузы заранее знали правила игры, по которым им предстоит работать с 1 марта.

Справка "РГ"

Свидетельство о госаккредитации дает вузам право выдавать выпускникам диплом государственного образца. А это то, что ценится работодателем и является государственной гарантией качества образования. Без госдиплома бакалавры и специалисты не смогут поступить в магистратуру.

Если нет госаккредитации, у студентов вуза не будет отсрочки от армии, стипендий, льгот, а сам вуз не сможет претендовать на получение бюджетных мест от государства.

Общество Образование

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