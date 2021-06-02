Самолет "Андрей Дементьев" совершил первый рейс

Самолет "Андрей Дементьев" совершил свой первый рейс. Из Москвы в Санкт-Петербург пассажиры нового аэробуса летели над Тверью - родным городом поэта.

Его имя получил Airbus A350. В "Аэрофлоте" подчеркивают, что это самый современный дальнемагистральный самолет. "Это действительно очень мощный современный лайнер, и в этом что-то есть, - говорит вдова поэта Анна Пугач. - Андрей Дмитриевич ведь всегда был с молодежью, неслучайно он был главным редактором журнала "Юность". А еще для меня это символично, потому что мы много времени проводили в полете. В небе ему всегда очень хорошо писалось".

Последний авиарейс поэта был из Израиля. Самолет при этом назывался "Михаил Лермонтов", а это любимый поэт Дементьева. Прямо в салоне он написал стихи, в которых были такие строки: "Я с Лермонтовым в небе, фантастика!". "Это прекрасно, что поэты теперь могут встречаться не только на земле, но и в небе", - отметила Анна Пугач.

Давать самолетам имена выдающихся личностей - уже традиция. Так, в небе летают "Иван Бунин", "Константин Симонов", "Даниил Гранин".