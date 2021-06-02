Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана

На следующей неделе чешский сенат обсудит вопрос о том, что президент страны Милош Земан не может занимать пост главы государства. Об этом заявил глава сената Павел Фишер.

"Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики. Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это на следующей неделе", - написал Фишер на своей странице в Twitter.

Впоследствии он также заявил, что действия Земана на протяжении долгого времени были несовместимы с конституцией, и кульминацией этого стали его заявления о взрывах в Врбетице.

Напомним, ранее Земан заявил, что по одной из версий взрывы во Врбетице, как сообщила ему глава минюста, могли произойти вследствие попыток покрыть недостачи оружия на этих складах. Также 25 апреля Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы, за что подвергся резкой критике со стороны многих чешских политиков.