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02.06.2021 21:36
Рубрика: В мире

Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана

Текст: Диана Ковалева

На следующей неделе чешский сенат обсудит вопрос о том, что президент страны Милош Земан не может занимать пост главы государства. Об этом заявил глава сената Павел Фишер.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Земан: Взрывы на складах могли быть связаны с сокрытием недостачи

"Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики. Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это на следующей неделе", - написал Фишер на своей странице в Twitter.

Впоследствии он также заявил, что действия Земана на протяжении долгого времени были несовместимы с конституцией, и кульминацией этого стали его заявления о взрывах в Врбетице.

Напомним, ранее Земан заявил, что по одной из версий взрывы во Врбетице, как сообщила ему глава минюста, могли произойти вследствие попыток покрыть недостачи оружия на этих складах. Также 25 апреля Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы, за что подвергся резкой критике со стороны многих чешских политиков.

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