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02.06.2021 13:39
Рубрика: Власть

Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за незаконную выдачу займов

Текст: Наталья Козлова

Сенаторы одобрили закон об уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов. В мае Госдума в трех чтениях уже приняла такой закон. По нему можно получить до трех лет лишения свободы. Такая мера будет действовать для тех, кого уже наказывали по Административному кодексу за подобное.

Фото: iStock
ГД приняла закон об уголовном наказании за незаконную выдачу потребзаймов

Разрабатывала законопроект группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым - главой парламентского комитета по финансовому рынку. В пояснительной записке к документу законодатели тогда написали про "внушительное число случаев, когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность". По мнению депутатов, только административными наказаниями дело не исправить. Они считают, что Уголовный кодекс надо дополнить нормой, по которой нелегальным кредиторам, уже однажды наказанным за это, надо поднять штрафы до миллиона рублей, ввести обязательные работы на срок до 480 часов или отправить в колонию на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Для должностных лиц и ИП штрафы возрастут до 30-50 тыс. рублей, а для юрлиц - до 300-500 тыс. рублей с возможностью приостановки работы организаций на срок до 15 дней. За повторное нарушение, если в нем нет признаков уголовно наказуемого деяния, должностных лиц и предпринимателей будут штрафовать на 50-200 тысяч, юрлиц - на сумму от 500 тысяч до двух миллионов рублей. За рецидив могут приостановить деятельность организации на 60 дней.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Совет Федерации

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