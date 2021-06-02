Сергей Бачин: Проекты Норникеля выведут Россию в лидеры арктического туризма

В Норильске прошло выездное совещание по вопросам развития спорта в Арктической зоне.

Мероприятие прошло под эгидой Министерства спорта РФ с участием помощника президента России Игоря Левитина. Обсуждалось также развитие в стране внутреннего туризма. Эта тема прозвучала и во время посещения участниками совещания Таймырского краеведческого музея в Дудинке. Генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин и Игорь Левитин рассказали о совместных туристических проектах ПАО "ГМК "Норильский никель" и "Васта Дискавери".

Игорь Левитин, помощник президента России:

- Перспектива развития туризма в северных территориях, безусловно, существует, потому что это очень интересно. То, что мы сегодня увидели в краеведческом музее Таймыра, это подтверждает. Создана государственная комиссия Российской Федерации по Арктике, и местный туризм будет одной из составляющих. Считаю, что программа внутреннего туризма и отдельно арктический туризм важны по многим причинам, в частности, с точки зрения развития судоходства. И речь идет не только о Енисее и Красноярском крае, но и о Мурманске, Камчатке и других территориях.

Инфраструктура - одна из проблем, которые мы сегодня обсуждаем. Когда мы идем по Енисею, мы должны прибыть в Дудинку и удивиться, походив по городу и его музеям. Задача заключается в том, чтобы заинтересовать туриста, чтобы он остался здесь, скажем, на три-пять дней. Мы понимаем, что нужно для этого сделать. Сегодняшняя презентация говорит о том, что бизнес готов вкладывать деньги. Но инфраструктура-то государственная, и мы будем ее развивать. Речь идет, например, об автомобильных дорогах, об углублении рек, чтобы большие туристические суда могли заходить сюда. Должен быть создан своего рода туристический конвейер, пунктами которого станут, в частности, Дудинка, Норильск, Красноярск. Часть задач возьмет на себя федеральный центр, часть - Красноярский край.

Сергей Бачин, генеральный директор ООО "Васта-Дискавери":

- Мы предполагаем развивать несколько проектов на территории арктической части России, в Красноярском крае, на Кольском полуострове. Эти проекты выведут Россию, я думаю, в лидеры арктического туризма.

Статистика свидетельствует, что из всех видов туризма самый динамично развивающийся за последние десять лет - это арктический. А львиная доля Арктики находится в России, и сам бог велел нам стать в этой гонке победителем, предоставлять россиянам и гражданам всего мира самый интересный, разнообразный и мощный туристический продукт.

Для этого нужно построить инфраструктуру. Во-первых, туристическую - этим мы, как бизнес, займемся и уже занимаемся. Во-вторых, мы видим поддержку со стороны государства в строительстве дорожной, портовой инфраструктуры. Думаю, в течение трех-шести лет арктическая история станет совершенно другой. Это будет то, чем страна сможет гордиться.

Туристы уже сейчас могут получать множество впечатлений на территории, например, комплекса "Затундра". Но, если говорить об основной деревне этого комплекса - "Бухте Канчуль", - то мы планируем начать ее строить в 2023-2024 году и закончить к 2025-2026 году. До активной фазы строительства нужно решить разрешительные вопросы и подготовить проектно-сметную документацию. Здесь особые условия, вечная мерзлота, и все решения, связанные с появлением объектов на этой территории, должны быть очень аккуратными, чтобы не нарушить экосистему тундры.

Стоимость туров, безусловно, будет доступна. В том числе для граждан нашей страны. Мы в основном рассчитываем на российскую аудиторию. И поток туристов может быть достаточно большим - разумеется, не в ущерб природе тундры.

На совещании по теме "Российская Арктика - территория спорта и туризма" Сергей Бачин подробнее остановился на проектах в области арктического туризма, которые финансирует и развивает компания "Норникель".

- В первую очередь это проект "Затундра". Многофункциональный туристический комплекс расположится между Норильском и плато Путорана. Он будет состоять из основной деревни (это "Бухта Кончуль", где сгруппировано, согласно планам, большое количество гостиниц, ресторанов, бутиков и всевозможных уютных мест для времяпрепровождения туристов), а также нескольких кемпингов, всевозможных маршрутов с возможностью перемещаться пешком, на велосипедах, по воде.

Это место как для иностранных туристов, так и - прежде всего - для россиян, жителей Красноярского края, Норильска. Оно будет интересным круглый год.

Еще один проект, рассматриваемый "Норникелем", это приведение в порядок северных туристических "ворот" Красноярского края - Дудинки. Предполагается, что в ближайшее время через нее будет входить достаточно большое количество туристов - как путешествующих из Красноярска, через верховья Енисея, так и из Арктической зоны. Поэтому очень важно иметь глубоководный, красивый, уютный порт. Очень важно, чтобы и сама Дудинка на достойном уровне встречала гостей. Мы рассматриваем центр города, главную площадь и бульвар в качестве того места, где необходимо создать качественную, комфортную среду, в которой турист мог бы проводить достаточно много времени, посещать музеи, знакомиться с бытом народов севера. Отдельный проект здесь - сохранение и перенос исторического речного вокзала. Сейчас он разрушается, и цель - перенести его, чтобы он тоже стал объектом посещения туристами.

Кроме того, "Норникель" инвестирует в проект на Кольском полуострове, где будет создана мощнейшая инфраструктура, построена центральная деревня и несколько кемпингов. Примерно через два года начнется строительство. Особенности здесь те же, что и в проекте "Затундра" - нужны качественные дороги, электричество, то есть составляющие государственной инфраструктуры.

Думаю, через несколько лет мы все будем гордиться этими проектами. Надеюсь, что кроме этих двух-трех арктических проектов, появятся и другие, и новые инвесторы отнесутся к их воплощению столь же ответственно.

Хочу подчеркнуть: это не только социальное развитие территории, это коммерческие проекты. Мы тщательно проанализировали все аспекты, видим здесь колоссальный потенциал и верим, что Россия займет свое достойное место в арктическом туризме.

Справка "РГ"

В рамках проекта "Затундра" в течение пяти ближайших лет планируется создание инфраструктуры для развития природного туризма в непосредственной близости от Плато Путорана. Намечено строительство туристической деревни "Бухта Канчуль" на 605 номеров, инфраструктуры и социально-культурных объектов, сети кемпингов на 600 номеров. "Норникель" станет инвестором проекта и обеспечит общую координацию создания комплекса. Компания вложит в проект около 20 млрд рублей. Комплекс сможет ежегодно принимать около 40-50 тысяч человек. Реализацией проекта занимается компания "Васта Дискавери".