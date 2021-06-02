Серийное производство легкой РСЗО планируют начать в 2024 году

В России в 2024 году планируют начать серийный выпуск легкой ракетной системы залпового огня (РСЗО). В нынешнем году ее демонстрационный образец представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Об этом сообщил глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, пишет ТАСС. Он добавил, что демонстрационный образец РСЗО калибра 80 миллиметров разрабатывают за счет собственных средств. Работы планируют завершить в 2023 году, потом начнутся государственные испытания. Об этом чуть ранее писала и "РГ".

Предполагаемый облик РСЗО уже представили Министерству обороны России. В ее основе - неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. В настоящее время конструкторы в рамках научно-исследовательской работы определяют технический облик легкой реактивной системы залпового огня.