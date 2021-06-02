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02.06.2021 14:17
Рубрика: Экономика

СФ ограничил продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам

Текст: Евгения Думанская
Совет Федерации в среду одобрил закон, который позволит ограничить продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам, если по ним предоставляется недостоверная или неполная информация.

Согласно документу, неквалифицированные инвесторы-физлица не смогут купить сложные финансовые продукты, например структурные облигации, без обязательного тестирования. Оно стартует с 1 октября текущего года, но некоторые продукты нельзя будет купить до 1 апреля 2022 года.

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Сейчас из-за отсутствия должного информирования возникает немало споров между финорганизациями и потребителями. Теперь брокеры будут обязаны предоставлять физлицам полную и достоверную информацию по сделке и возможным рискам, а ЦБ РФ сможет ограничивать заключение договоров с неквалифицированными инвесторами при некоторых условиях.

Так, вопросы могут возникнуть, если в течение года финансовая организация неоднократно не давала должной информации о продукте и рисках, заключала договоры с физлицами, не прошедшими тестирование, или предлагала неквалифицированным инвесторам продукты, которые для них не предназначены.

При этом, если создаются угрозы нарушения прав и законных интересов инвесторов, Центробанк сможет обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, или об уступке прав по нему, или о прекращении договора с возвратом средств.

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