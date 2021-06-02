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Рубрика: Культура

В кадре и за кадром

Русское географическое общество подвело итоги фотоконкурса "Самая красивая страна"
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Конкурс "Самая красивая страна" проводят в седьмой раз. В этом году организаторы получили 58 436 работ от взрослых и 7225 от детей. Участвовали 8643 фотографа из России и 18 стран. "Ощущения от конкурса - как будто это путешествие по местам, где раньше бывал, - не скрывал эмоций президент РГО Сергей Шойгу.
Медузу аурелию победитель конкурса в номинации "Магия воды" житель Карелии Денис Дегтярев снял в Белом море. Назвал работу "Космос". Как снял? Ну написано же: магия. Фото: Дегтярев Денис / Самая Красивая Страна / РГО Медузу аурелию победитель конкурса в номинации "Магия воды" житель Карелии Денис Дегтярев снял в Белом море. Назвал работу "Космос". Как снял? Ну написано же: магия. Фото: Дегтярев Денис / Самая Красивая Страна / РГО
Медузу аурелию победитель конкурса в номинации "Магия воды" житель Карелии Денис Дегтярев снял в Белом море. Назвал работу "Космос". Как снял? Ну написано же: магия. Фото: Дегтярев Денис / Самая Красивая Страна / РГО

Участвовать в этом конкурсе может любой житель планеты Земля, возраст, титулы, звания и профессия значения не имеют, правда, в плане "международности" установлены границы. Все работы могут быть сняты только в России.

Фото: Денис Дегтярев
Названы имена победителей фотоконкурса "Самая красивая страна"

Из зарубежных фотографов наибольшую активность проявили участники из Италии, Германии, Украины и Китая. В финал не вышел никто (в прошлом году среди финалистов был фотограф из Китая). Фотографы до 16 лет и взрослые разделены по номинациям и призам. У взрослых их десять, а призы - 250 тысяч рублей каждому победителю. Для молодых фотографов - четыре номинации, а в качестве приза им вручат не деньги, а профессиональные фотокамеры.

Интересно, что в детском конкурсе на этот раз почти все призы "разобрали" девчонки: 3 из 4! В номинации "Пейзаж" - Оля Барканова (Сахалин), "Мир животных" - Ярослава Меркулова (Оренбург), "Мир людей" - Даша Поломошнова (Ростовская бласть). Лишь в "Макромире" отличился парень - Филипп Харченко из Пензы. Его фото улиток - на грани фантастики. Во взрослых номинациях мужчины-фотографы преобладали. География: Приморье, Тамбов, Карелия (три победителя), Алтай, Московский регион, Сибирь, Архангельская область, Сахалин и Оренбург, Ростов и Пенза. Места съемки: от облаков до морского дна и от гор до глубоких пещер.

Впредь Шойгу предложил проводить региональные этапы конкурса: "Чтобы финалистов выявлять на месте".

Победитель в номинации "Фотопроект": снимок The Ballet сибиряка Алексея Цилера. Фото: Алексей Цилер / Самая Красивая Страна / РГО

Кроме "праздника души" это конкурс имеет и сугубо прикладное значение. Работы финалистов украсят интерьеры подводных лодок и надводных кораблей, их выставят в отдаленных гарнизонах и в госпиталях. "Думаю, на Земле Франца-Иосифа очень удивятся, когда им пришлют фотографии, сделанные на архипелаге", - добавил министр обороны.

Сергей Шойгу также предложил к 10-летию "Самой красивой страны" устроить состязание среди победителей всех предыдущих конкурсов.

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