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02.06.2021 17:07

Си Цзиньпин рассказывает истории своего детства

Председатель КНР Си Цзиньпин со вниманием относится к молодому поколению страны. Он часто бывает с детьми, беседует с ними, а они называют лидера страны своим "взрослым другом".
Фото: https://www.sinorusfocus.com/ Фото: https://www.sinorusfocus.com/
Фото: https://www.sinorusfocus.com/

Си Цзиньпин неоднократно делился с подростками рассказами из своего детства, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Си Цзиньпин вырос в семье революционеров в строгих традициях. В детстве семья жила просто и скромно. "Мы ходили не только в латанной-перелатанной одежде, но и носили обноски за старшими братьями и сестрами", - вспоминал он в 2003 году во время интервью Центральному телевидению Китая.

30 мая 2014 года Си Цзиньпин посетил начальную школу национальностей в пекинском районе Хайдянь, где глава государства принял участие в церемонии вступления в пионеры. Он рассказал: "Я начал учиться в 1959 году, а в пионеры вступил уже в 1960-м. Я был самым младшим, поэтому не смог вступить в пионеры в числе первых, тогда я горько плакал". Школьники засмеялись, а глава государства продолжил: "Помню, как тогда сильно билось сердце, я был очень взволнован". "Интересно, у вас тоже так?" - спросил Си Цзиньпин. "Да!"- ответили ребята. "Почему у нас такие чувства? Потому что это почетно, это большая честь", - отметил лидер страны, призвав ребят быть готовыми послужить стране в будущем.

30 мая 2014 года в этой же школе Си Цзиньпин посетил урок каллиграфии, во время которого школьники писали кистью такую фразу: "Отдать всего себя на благо Родины". Си Цзиньпин рассказал, что он с детства знает эти иероглифы. В детстве мама купила ему рассказы с иллюстрациями, там была история про мать Юэ Фэя (национальный герой Китая, годы жизни 1103 - 1141, возглавил оборону страны от вторжения чжурчжэней), которая велела сыну выжечь эту фразу у себя на теле. Тогда Си Цзиньпин спросил: "Ему было больно?" А мать ответила, что боль заставила Юэ Фэя навсегда запомнить наказ матери. "Эту историю я хорошо помню и сейчас, а фраза "Отдать всего себя на благо Родины" - стала девизом моей жизни", - сказал Си Цзиньпин.

9 сентября 2016 года Си Цзиньпин посетил свою родную Пекинскую школу имени Первого августа. Внимание лидера страны привлек школьный футбольный матч. Он сказал: "50 лет назад я тоже играл здесь в футбол. Тогда была просто обычная спортивная площадка на земле. У меня все прекрасно со здоровьем, потому что в детстве я много занимался спортом. Надо развиваться в этическом, умственном, эстетическом и физическом плане. Физкультура играет важную роль в воспитании характера, она тренирует волю".

24 февраля 2017 года в Пекинском спортивном центре "Укэсун" Си Цзиньпин рассказал хоккеистам-юниорам свою историю о том, как он катался на коньках по льду озера Шичахай в центре Пекина. Он сказал, что когда был маленьким, условий почти не было, дети катались на коньках по льду замерзших озер. Он и его младший брат любили коньки, но на карманные деньги они могли купить лишь пару коньков на двоих. Поэтому тогда Си Цзиньпин уступил коньки своему младшему брату.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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