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02.06.2021 20:13
Рубрика: Происшествия

Предали память не только своих родных

Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум гражданам за фото нацистских главарей на сайте "Бессмертного полка"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Во вторник центральный аппарат СК объявил, что двум фигурантам уголовных дел предъявлены следователем обвинения в реабилитации нацизма при проведении в 2021 году акции "Бессмертный полк онлайн". Напомним, что это дело ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

- В рамках проводимых расследований жителю Оренбургской области Андрею Акимову и жителю Томской области Сергею Сахарову предъявлены обвинения в реабилитации нацизма, - заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

По версии следствия, 28 апреля этого года Андрей Акимов "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге" при помощи приложения "Бессмертный полк онлайн" в социальной сети "ВКонтакте" оформил заявку на демонстрацию фото лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера в ходе акции "Бессмертный полк онлайн".

Абсолютно то же самое сделал Сергей Сахаров, только чуть позже. Он 2 мая оформил заявку на демонстрацию в ходе народной акции фото другого нацистского лидера НСДАП - Йозефа Геббельса. Когда после допроса следователь попросил молодых людей высказать свое отношение к предъявленному обвинению, Акимов это сделать отказался. Ну а Сахаров "частично" признал вину в этом преступлении.

Хотя во время предыдущих допросов Акимов и Сахаров хором подтвердили факт размещения сведений о нацистских преступниках именно для демонстрации в одном строю с ветеранами, воевавшими с фашистской Германией.

Молодые люди с нескрываемым удовольствием полили грязью солдат и могилы их однополчан, поставив среди "Бессмертного полка" фашистов 

Светлана Петренко говорит, что в СК заметили: молодые люди с нескрываемым удовольствием полили грязью старых солдат и могилы их однополчан, поставив среди героев "Бессмертного полка" лидеров фашистской Германии. Сахаров как человек, подписанный в Сети на "Команду Навального", видимо, считает такие шаги нормальными.

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